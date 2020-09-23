Беглой кассирше из Башкирии могут дать шесть лет колонии

«Банку на пользу пошло то, что мы украли у него деньги»

Резонансная история «беглой кассирши» из Башкирии подходит к логическому завершению — сегодня в Салаватском городском суде прошли прения сторон по делу о присвоении и растрате порядка 25 миллионов рублей бывшей сотрудницей «Россельхозбанка» Луизой Хайруллиной. Прокурор запросил для нее шесть лет колонии общего режима, хотя по предъявленной статье ей грозило до 10 лет. Смягчающим фактором здесь выступили несовершеннолетние дочери. Но гособвинитель все равно подчеркнул, что «идти на поводу страшнее подстрекательства».

Сама Хайруллина признала вину частично, она сообщила, что пошла на преступление из-за «доброты, наивности и доверчивости», и попросила более мягкого наказания. По ее словам, ее супруг Марат оказывал на нее давление, а украденные деньги шли на покрытие его долгов. Об этом сообщил и ее адвокат: «Марат старше Луизы на 14 лет, и разница в возрасте между ними играла роль. Он на нее давил, а ей деваться было некуда».

Хайруллина назвала супруга и организатором преступления. Фото: bash.news

Кстати, по поводу их супружества — на суде выяснилось, что они развелись еще в 2016 году, а вместе оставались, чтобы расплатиться с долгами.



Хайруллина назвала супруга и организатором преступления. Сам Марат частично признал вину и попросил назначить ему условный срок: «Из моих показаний видно, что все было спонтанно. Я ничего не планировал». По данным bash.news, Хайруллин все же полностью признал вину, но попросил не рассматривать его организатором хищения.

Что касается самих денег, то сотрудник «Россельхозбанка» рассказал, что на кредитной организации до сих пор висит недостача. Адвокат Хайруллиной сообщил, что его подзащитная пыталась возместить ущерб банку, еще в июле, но там ничего не ответили. Марат также изъявил желание полностью вернуть похищенные деньги.

«И вообще, банку на пользу пошло то, что мы украли у него деньги, зато сейчас он устранит все недочеты», — сказал он.

Очередное заседание по делу состоится на следующей неделе.

4 июля Хайруллина обнаружилась вместе со своей семьей в столице Татарстана на съемной квартире. Скриншот видео

Поймали в Казани

За делом «башкирских Бонни и Клайда» в прошлом году следила вся страна. 27 мая 2019 года в полицию обратились сотрудники салаватского отделения «Россельхозбанка», обнаружившие пропажу более 20 миллионов рублей. Подозреваемой сразу стала старший кассир Луиза Хайруллина, у которой был доступ к хранилищу. По версии МВД, в 2017—2019 годах она вынесла из банка более 25 млн рублей. В мае прошлого года, перед предстоящей ревизией в банке, она решила скрыться вместе с семьей.

Семья некоторое время жила в лесу, потом приехала в Казань. 4 июля Хайруллина обнаружилась вместе со своей семьей в столице Татарстана на съемной квартире. Задержание проводили сотрудники башкортостанского управления ФСБ и татарстанского МВД. В итоге Хайруллину поместили в СИЗО в Салавате.

Супруг Хайруллиной Марат был задержан полицией в уфимском аэропорту после участия в ток-шоу на федеральном телеканале, во время которого заявил, что проиграл на спортивных ставках все украденные женой средства. Его, в отличие от супруги, отправили только под домашний арест.

Дарья Пинегина