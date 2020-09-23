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Михаил Афанасьев избран главой Зеленодольского района

11:07, 23.09.2020
Михаил Афанасьев избран главой Зеленодольского района
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

В среду депутаты Зеленодольского райсовета избрали главой района Михаила Афанасьева. За него проголосовали единогласно.

Заместителем главы района стала Эльза Кадникова, второго заместителя пока не будет, передает пресс-служба администрации района.

Фото: пресс-служба администрации Зеленодольского района

Также на сессии райсовета был объявлен конкурс на замещение должности руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского района.

Напомним, в понедельник Михаил Афанасьев был избран и мэром Зеленодольска. Горсовет также единогласно переголосовал за действующего руководителя.

ОбществоВласть Татарстан
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