Михаил Афанасьев избран главой Зеленодольского района
В среду депутаты Зеленодольского райсовета избрали главой района Михаила Афанасьева. За него проголосовали единогласно.
Заместителем главы района стала Эльза Кадникова, второго заместителя пока не будет, передает пресс-служба администрации района.
Также на сессии райсовета был объявлен конкурс на замещение должности руководителя Исполнительного комитета Зеленодольского района.
Напомним, в понедельник Михаил Афанасьев был избран и мэром Зеленодольска. Горсовет также единогласно переголосовал за действующего руководителя.ОбществоВласть Татарстан
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