В Альметьевском районе отразили атаку БПЛА
Никто не пострадал, угрозы для жителей Альметьевска нет
Сегодня утром в Альметьевском районе отразили атаку БПЛА, сообщила его глава Гюзель Хабутдинова.
— В результате падения обломков на территории объекта нефтяной технологической системы произошло возгорание сбитого БПЛА, которое не повлияло на работоспособность оборудования, — рассказала она.
По словам главы района, возгорание ликвидировано. Никто не пострадал, угрозы для жителей Альметьевска нет.
Напомним, сегодня в Татарстане с 08:06 действует режим «Беспилотная опасность». Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов, сейчас ограничения сняты.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».