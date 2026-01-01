Новости общества

В Альметьевском районе отразили атаку БПЛА

12:31, 01.01.2026

Никто не пострадал, угрозы для жителей Альметьевска нет

Фото: Татьяна Демина

Сегодня утром в Альметьевском районе отразили атаку БПЛА, сообщила его глава Гюзель Хабутдинова.

— В результате падения обломков на территории объекта нефтяной технологической системы произошло возгорание сбитого БПЛА, которое не повлияло на работоспособность оборудования, — рассказала она.

взято с сайта tatarstan.ru

По словам главы района, возгорание ликвидировано. Никто не пострадал, угрозы для жителей Альметьевска нет.

Напомним, сегодня в Татарстане с 08:06 действует режим «Беспилотная опасность». Аэропорты Казани и Нижнекамска временно закрывали на прием и выпуск воздушных судов, сейчас ограничения сняты.

Гарифуллина Галия

