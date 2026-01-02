Трамп пригрозил Ирану возможной поддержкой США протестующих

Американский лидер готов прийти на помощь, если в стране будут «стрелять в мирных»

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности поддержать протестующих в Иране. Это может произойти, если иранские власти применят более жесткие меры.

— Если Иран будет стрелять и жестоко убивать мирных протестующих, что является их обычной практикой, Соединенные Штаты Америки придут им на помощь. Мы готовы к действиям и находимся в полной боевой готовности, — написал президент США в соцсети Truth Social.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Протесты и беспорядки в Иране начались в конце декабря из-за резкого падения ценности местной валюты. Протестующие недовольны ростом цен и колебаниями обменного курса.

Ранее Трамп анонсировал наземные удары по Венесуэле, которые направлены против наркокартелей в Латинской Америке.

Зульфат Шафигуллин