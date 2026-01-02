Новости недвижимости

В Татарстане стали на 26% реже дарить квартиры

12:48, 02.01.2026

В республике зафиксировано на 4,8 тысячи меньше сделок по договорам дарения, чем в 2024-м

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане стали реже дарить квартиры, сообщает РБК со ссылкой на Управление Росреестра по РТ.

С января по ноябрь 2025 года в республике зарегистрировано 13,5 тыс. переходов прав на квартиры по договорам дарения. Это на 4,8 тысячи, или на 26%, меньше, чем за тот же временной отрезок 2024-го. Из них 5,2 тысячи переходов прав собственности пришлись на Казань.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом квартира заняла третье место в опросе жителей Казани о самом желанном подарке на Новый год.

Напомним, цены на новостройки в столице Татарстана выросли на 14,3% за 2025 год.

Зульфат Шафигуллин

