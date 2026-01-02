В соседнем с Татарстаном регионе за ночь сбили 20 беспилотников
Атаке подверглась Самарская область
В Самарской области за прошедшую ночь сбили 20 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Всего над территорией России с 23:00 мск 1 января до 7:00 мск 2 января перехвачено 64 украинских БПЛА самолетного типа.
Масштабной атаке подверглась Самарская область, где сбили 20 беспилотников, еще восемь — над Саратовской областью. Еще семь БПЛА перехвачены над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву.
