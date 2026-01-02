Новости общества

В соседнем с Татарстаном регионе за ночь сбили 20 беспилотников

08:39, 02.01.2026

Атаке подверглась Самарская область

В Самарской области за прошедшую ночь сбили 20 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Всего над территорией России с 23:00 мск 1 января до 7:00 мск 2 января перехвачено 64 украинских БПЛА самолетного типа.

Масштабной атаке подверглась Самарская область, где сбили 20 беспилотников, еще восемь — над Саратовской областью. Еще семь БПЛА перехвачены над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву.

Зульфат Шафигуллин

