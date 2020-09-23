Как Путин объяснял сенаторам принципы справедливости российской фискальной системы и мер поддержки граждан

Госслужащим — «не сесть на крючок»

Сегодня президент России Владимир Путин встретился с представителями верхней палаты Федерального собрания, которая провела первое заседание в рамках осенней сессии.

Глава государства поблагодарил сенаторов «за ответственную, слаженную работу в сложнейший период эпидемии, за оперативное принятие законодательных актов, направленных на поддержку семей с детьми, отечественного бизнеса, предприятий реального сектора экономики», а также за участие в подготовке поправок к Конституции России.

«Здесь в полной мере пригодились не только ваш опыт законотворческой деятельности, но и умение воспринимать позицию общества, слышать людей, учитывать их предложения и запросы. Я знаю, что вы напрямую работали в своих регионах», — отметил президент.

Выступая перед сенаторами, он обозначил «свои подходы к тем задачам и приоритетам, которые мы вместе с вами будем продвигать». Владимир Путин напомнил, что «суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны».

— А это историческая преемственность, моральные ценности, это надежные социальные гарантии, повышение роли гражданского общества. Наконец, это укрепление и совершенствование баланса, равновесия между всеми ветвями власти при сохранении России как сильной президентской республики.

Существенно расширяются полномочия обеих палат парламента, подчеркнул руководитель страны. Как он сообщил, возрастает роль Государственной думы в формировании правительства, Совета Федерации — в назначении руководителей силовых ведомств, генерального прокурора и его заместителей, прокуроров субъектов Федерации.

Владимир Путин напомнил, что «суть, смысл конституционных новаций состоит в том, чтобы на десятилетия вперед зафиксировать фундаментальные основы устойчивого развития страны». Фото kremlin.ru

— Изменения в Конституции призваны обеспечить безусловное соблюдение законности и правопорядка, защиту интересов граждан, предпринимательских и других свобод, — обратил внимание глава государства.

— Особо отмечу, что наше общество убедительно поддержало курс на укрепление суверенитета России. А это предполагает и приоритет нашего законодательства, и полный запрет на занятие государственных должностей лицам с иностранным гражданством, подданством или видом на жительство в иностранном государстве, а также лицам, имеющим счета или вклады в иностранных финансовых учреждениях, банках. Человек, который выбирает путь государственного служения, должен быть независим от любого внешнего влияния, от того, чтобы его кто-то когда-то смог бы посадить, как у нас говорят, на крючок, поставить в зависимость, — заявил Владимир Путин.

Он проинформировал сенаторов о том, что вчера направил на рассмотрение Госдумы первый пакет законопроектов для реализации новых положений Основного закона.

— Граждане страны стали настоящими соавторами Основного закона, обновленного Основного закона, и граждане должны в полной мере ощущать действие принятых поправок в своей повседневной жизни, — обратился к правительству и парламенту Путин.

Он подчеркнул, что «предстоит качественное развитие всей правовой базы, и прежде всего законов, которые напрямую определяют настоящее и будущее России как правового социального государства, затрагивают такие важнейшие сферы, как здравоохранение, образование, вопросы занятости и оплаты труда, социальных гарантий».

— Запросы людей должны найти свое отражение в нашем важнейшем финансовом документе — федеральном бюджете. Это тоже закон, важнейший закон на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, — констатировал лидер страны.

Для семей с низкими доходами, со сложной материальной ситуацией в стране предусмотрены ежемесячные выплаты на детей, которые в общей сложности охватывают 4,8 млн детей до 7 лет включительно. Фото Ильи Репина

Увеличить выплаты семьям и число мест в детсадах

В своем выступлении Владимир Путин уделил внимание «важнейшему приоритету государственной политики России — детям и созданию наилучших возможностей для их всестороннего развития».

Президент напомнил, что в Послании текущего года он предложил комплекс мер в сфере демографии и поддержки российских семей. Финансирование этих мер заложено в проект бюджета на ближайшую трехлетку.

Владимир Путин объявил, что расходы на реализацию Послания 2020 года возрастают с 0,7 триллиона рублей до 1,2 триллиона рублей в 2023 году — на 80 процентов. В этом году общий размер материнского капитала увеличили до 616,6 тыс. рублей. Право на 466,6 тыс. рублей семья получает уже при рождении первого ребенка, напомнил президент. Он подчеркнул, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться.

В январе следующего года его сумма вырастет почти на 23 тыс. рублей и составит 639,432 тыс. рублей. При этом сумма выплаты при рождении первого ребенка составит почти 484 тысячи рублей, то есть вырастет более чем на 17 тыс. рублей, пояснил Путин.

Для семей с низкими доходами, со сложной материальной ситуацией в стране предусмотрены ежемесячные выплаты на детей, которые в общей сложности охватывают 4,8 млн детей до 7 лет включительно.

Как сообщил руководитель страны, выплата на ребенка от рождения до трех лет составляет один прожиточный минимум в конкретном регионе. В январе этого года президент России предложил выплату для детей от 3 до 7 лет включительно. Путин уточнил, что ее размер пока составляет половину регионального прожиточного минимума для детей в конкретном регионе. В среднем по стране — это 5,5 тысячи рублей. Президент России напомнил, что эта выплата начисляется с января.

Президент обратился с просьбой к правительству РФ и Совфеду проанализировать текущую ситуацию с созданием новых мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет. Фото kremlin.ru

«Но сами деньги семьи должны были получить в июле, после решения всех организационных вопросов. Однако, учитывая сложную ситуацию, связанную с эпидемией, все формальности были выполнены максимально быстро, и семьи получили выплату за первое полугодие сразу, разово. Раньше срока на месяц, уже в июне», — добавил президент.

— В январе в Послании сказал также и потом неоднократно это повторял, вы наверняка это слышали, мы посмотрим, как будет работать эта мера, насколько ее достаточно для конкретной семьи, и сделаем следующий шаг. Именно так мы и обязаны поступить, — считает Владимир Путин.

Он дал поручение при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты начиная со следующего года.

— Правительство должно определить четкие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для тех семей, ежемесячный доход которых не достиг одного прожиточного минимума на человека в регионе. Такие семьи есть, несмотря на повышение этой выплаты. Вот по этим семьям должны быть приняты дополнительные решения. И конечно, еще раз повторяю, это должен быть простой, удобный, понятный для всех механизм, — подчеркнул глава России.

Он обратился с просьбой к правительству РФ и Совфеду проанализировать текущую ситуацию с созданием новых мест в дошкольных учреждениях для детей до трех лет. По данным руководителя страны, в регионах произошло большое отставание от запланированных показателей.

— Понятно, что из-за эпидемии регионы по объективным, должен это признать, причинам не смогли в полном объеме выполнить намеченные планы. Тем не менее сейчас до конца текущего года отставание нужно наверстать и уже в следующем году обеспечить местами в яслях всех детей, чьи семьи в этом нуждаются, — заявил Путин.

Более 7 млн детей получат бесплатное горячее питание, отметил Владимир Путин. Фото kzn.ru

40 миллиардов на питание школьников и 33 тыс. дополнительных мест в вузах

Он акцентировал, что планы, меры поддержки «были сформулированы в принципиально иной ситуации». Однако, по мнению президента, это не означает, что руководство страны может «позволить себе отказаться, отступить от взятых обязательств, наоборот, нужно быстрее реализовать их на практике, чтобы поддержать российские семьи».

С 1 сентября вступила в силу объявленная в начале года системная мера поддержки — обеспечение горячим питанием всех учеников начальной школы. Более 7 млн детей получат бесплатное горячее питание, отметил Владимир Путин. Он поручил Совфеду, Минпросвещения и Общероссийскому народному фронту постоянно держать эту ситуацию под контролем и особенно уделить внимание малокомплектным школам.

«Просто там сложнее наладить этот процесс, вы это знаете. Если здесь нет возможности поставить соответствующее оборудование, нужно организовать питание в других ближайших пунктах, столовых или обеспечить доставку готового питания в школы», — добавил глава государства.

Он заметил, что в следующем году на питание для младших школьников направят более 40 млрд рублей.

— Повторю: все проблемные, чувствительные для людей вопросы должны быть учтены в бюджете, включая создание современных, достойных условий для обучения детей, в том числе в школах, расположенных в сельской местности и на труднодоступных территориях, — сказал лидер страны.

По его данным, в 2021 году на создание новых школьных мест выделят 76,1 млрд рублей. Владимир Путин затронул вопрос и поддержки классных руководителей, «на которых лежит особая ответственность не только за обучение, но и воспитание детей». На ежемесячную федеральную выплату им в 5 тыс. рублей (ее начали выплачивать с сентября) в ближайшие три года в федеральном бюджете предусмотрено по 75 млрд рублей ежегодно, заявил президент России.

Путин проинформировал, что в следующем году число бюджетных мест в вузах увеличится еще на 33 тысячи, что должно быть предусмотрено в федеральном бюджете. Фото Максима Платонова

— Никакие срывы здесь недопустимы. И даже не обсуждается. Все должно быть сделано в срок, — обратился Путин к Совету Федерации, Министерству просвещения и уполномоченным органам бюджетного и налогового контроля.

Кроме того, он подчеркнул, что важно сохранить и выплачивать в полном объеме все прежние доплаты, в том числе региональные.

«Иначе все это утратит смысл, наши федеральные выплаты. Учитель должен это видеть, что называется, по своей зарплатной ведомости. И федеральная доплата за классное руководство должна проходить в ней отдельной строкой, а не размываться нигде, — отметил Владимир Путин.

Президент перешел к вопросу доступности высшего образования. Он заметил, что уже в текущем году в России дополнительно профинансировали 11,5 тыс. бюджетных мест в вузах. Из них 9,5 тыс. — это бюджетные места в регионах страны.

«Причем основную их часть получили университеты, институты именно наших регионов, где необходимы как раз врачи, учителя, специалисты в области цифровой экономики. В общей сложности 60 процентов выпускников школ России получили возможность учиться в вузе за счет государства», — добавил Путин.

Он проинформировал, что в следующем году число бюджетных мест в вузах увеличится еще на 33 тысячи, что должно быть предусмотрено в федеральном бюджете.

«Нет критической зависимости от нефтяных рынков»

— В целом хочу вновь повторить: все программы по поддержке российских семей, наши социальные обязательства перед гражданами будут профинансированы в полном объеме. Ресурсы для этого у нас есть, — обратил внимание глава государства.

Он заявил, что доходы федерального бюджета снизились из-за пандемии коронавируса более чем на 11 процентов, а расходы выросли более чем на 23 процента. И в этот период, со сложнейшими экономическими последствиями в мире и стране, при резком падении цен на нефть, энергоносители, которые являются основным источником бюджета, в России смогли «существенно нарастить государственные расходы, поддержать граждан и экономику». Владимир Путин считает, что это стало возможным благодаря низкому уровню госдолга и ранее накопленным финансовым резервам.

Глава государства обратил внимание в том числе депутатов Госдумы — следовать требованиям Минфина: соблюдать макроэкономические параметры. Благодаря «этому реальному достижению нашей экономики за последние годы» страна сможет реализовывать программы развития и поддержать экономику и людей, уверен Путин.

Он заявил, что у нашей экономики сейчас нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок на глобальных рынках.

— Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно, доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет почти до 70 процентов. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России, — привел цифры руководитель страны.

Для него очевидна тенденция постепенного изменения структуры российской экономики: набирают силу несырьевые отрасли, высокотехнологичные сектора. Президент считает, что за счет такой динамики, на этой базе и нужно добиваться роста доходов российских семей.

Одной из самых болезненных проблем общества Путин назвал бедность, которая, по его словам, затрагивает миллионы людей в нашей стране. Фото kremlin.ru

Социальный контракт — для борьбы с бедностью

Одной из самых болезненных проблем общества Путин назвал бедность, которая, по его словам, затрагивает миллионы людей в нашей стране и обострилась в последнее время из-за последствий эпидемии.

— Одним из ключевых инструментов по борьбе с бедностью должен стать социальный контракт. Со следующего года он начинает внедряться по всей стране. В ближайшие три года на реализацию этой программы ежегодно из федерального бюджета предполагается направлять в регионы более 26 миллиардов рублей. Принципиальный вопрос — чтобы эти ресурсы помогли людям повысить свою квалификацию, найти новую работу, открыть свое небольшое дело, — сообщил Владимир Путин.

Он планирует подробно обсудить реализацию социального контракта в пилотных регионах на ближайшей встрече с правительством РФ.

Президент отметил, что в России безработица «подросла» на 1,7 процента.

— Несмотря на беспрецедентные меры поддержки, уровень безработицы продолжил рост в августе и сейчас превышает 6 процентов экономически активного населения. За этим показателем — судьбы сотен тысяч граждан, которые пока еще не нашли работу. Подчеркну, задача восстановления занятости в следующем году мною перед правительством уже поставлена. Нужно помочь людям вернуться к нормальному труду, чтобы они могли получить стабильный доход и обеспечивать свои семьи. Поэтому, используя возможности бюджета и экономической политики в целом, продолжим оказывать поддержку предприятиям ключевых отраслей, малому и среднему предпринимательству. Критерий здесь останется прежним — сохранение и открытие новых рабочих мест, — полагает руководитель страны.

Он напомнил, что в период эпидемии предприятиям наиболее пострадавших отраслей экономики предоставили льготные кредиты по ставке 2 процента годовых. При этом бизнесу пообещали, что при сохранении штатной численности долг компаний будет полностью списан. Президент призвал парламент поддержать решение и заметил, что средства для списания этих кредитов, почти полтриллиона рублей, в проекте федерального бюджета на следующий год зарезервированы.

Двукратное снижение страховых взносов — это почти полтриллиона рублей, отметил президент. Фото kremlin.ru

Гарантии для бизнеса и населения сохранят

Двукратное снижение страховых взносов для предприятий малого и среднего бизнеса с 30 до 15 процентов будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую минимальный размер оплаты труда. Эта мера принята, по замечанию Владимира Путина, «вдолгую».

— Я думаю, что здесь понятно, мы просто стараемся простимулировать бизнес повышать уровень заработной платы: уровень повысите, значит, ставка будет снижена, на уровне МРОТ останется, значит, будете платить по прежней ставке — 30 процентов. Но напомню, что в соответствии с новыми поправками в Конституции платить ниже МРОТ является нарушением закона, причем Основного закона страны — Конституции, это просто недопустимо, — прокомментировал решение глава государства.

Двукратное снижение страховых взносов — это почти полтриллиона рублей, отметил президент:

— То есть если считать вместе с ресурсами на списание льготных кредитов при поддержке занятости, только в следующем году у бизнеса появится почти 1 триллион рублей дополнительных средств, которые государство оставляет национальной экономике. Эти ресурсы могут и должны быть в приоритетном порядке направлены на развитие и инвестиции и, безусловно, на повышение зарплаты работников.

Руководитель страны пообещал выполнить за счет федерального бюджета все обязательства по поддержке населения и оказанию медицинской помощи, несмотря на существенный объем выпадающих доходов фондов социального и медицинского страхования, Пенсионного фонда

Кроме того, сохранится опережающий рост пенсий, которые в следующем году проиндексируют на 6,3 процента. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 году, обратил внимание Путин.

На одном из ближайших совещаний с членами правительства президент собирается обсудить механизм распределения и контроль за расходованием средств на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Фото Максима Платонова

Он отметил, что гибкие решения сохранили стимулирующую роль фискальной системы. Например, удалось снизить налоговую нагрузку для нефтегазового сектора экономики, в том числе за счет двукратного сокращения страховых взносов для МСБ. Облегчили бремя налогов для IT-отрасли — страховые взносы снизили с 14 до 7,6 процента, а налог на прибыль, по словам Путина, «вообще революционно» — с 20 до 3 процентов.

— При этом налоговая нагрузка на сверхдоходы, прежде всего в сырьевых отраслях, напротив, возросла. Собственно говоря, мы постепенно это делаем, в том числе и это приводит к структурным изменениям в экономике. Я считаю, это оправданный, назревший шаг к повышению эффективности и справедливости отечественной фискальной системы, — подчеркнул президент.

Путин сообщил, что с 1 января граждане, чья сумма дохода превышает 5 млн рублей в год, будут выплачивать повышенный налог на доходы физических лиц в размере 15 процентов. Это даст бюджету дополнительно, по предварительным подсчетам, порядка 62 млрд рублей. При этом их целевым образом будут направлять на лечение и реабилитацию детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, в очередной раз подтвердил президент, а также сохранят все уже действующие федеральные и региональные программы лечения детей. На одном из ближайших совещаний с членами правительства президент собирается обсудить механизм распределения и контроль за расходованием средств на лечение детей с тяжелыми заболеваниями.

К этой работе привлекут Общественную палату, а также «граждан, которые заслуживают безусловного уважения и доверия общества». «Порядочных, честных, сопереживающих людей немало среди благотворителей, сотрудников некоммерческих организаций и, конечно, наших врачей», — уверен Владимир Путин.

Путин сообщил, что опыт борьбы с коронавирусом будет использован при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. Фото mos.ru

Полтриллиона на первичное звено и триллион на экологию

За прошедшие месяцы возможности системы здравоохранения существенно возросли, отметил глава государства:

— Уже построены и введены в эксплуатацию новые медицинские центры, которые готовы функционировать как современные инфекционные стационары, создан резерв лекарств и средств защиты. Наши ученые первыми в мире создали вакцину, которая способна защитить от коронавируса.

Путин сообщил, что опыт борьбы с коронавирусом будет использован при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения. «Здесь должны совместно плотно поработать и правительство, и Минздрав, и субъекты Федерации, и профильные специалисты. Поэтому и было принято решение перенести на полгода старт этих программ и начать их с 1 января 2021 года… При этом общий объем средств не изменился, почти полтриллиона рублей федеральных и 50 миллиардов региональных ресурсов», — проинформировал руководитель страны.

В следующем году из федерального бюджета на реализацию программ здравоохранения выделят 90 млрд рублей. Их направят на ремонт и строительство новых больниц, поликлиник, ФАПов, переподготовку медработников.

В 2021 году расходы по национальному проекту в сфере экологии будут увеличены почти наполовину. В целом за три года из федерального бюджета на охрану окружающей среды впервые будет направлен 1 триллион рублей, рассказал Владимир Путин. Эти средства пойдут на развитие инфраструктуры, обращение с твердыми коммунальными отходами, снижение уровня загрязнения воздуха, оздоровление рек, озер, на охрану и восстановление лесов. Будет продолжено финансирование работ по ликвидации свалок на территориях городов и объектов, накопленного экологического вреда, в том числе на ликвидацию опасных объектов старого химического производства в городе Усолье-Сибирском в Иркутской области.

Президент России поручил правительству изыскать дополнительные ресурсы для дальнейшего развития дорожного строительства в 2021—2023 годах. Фото kremlin.ru

О науке, дорогах и культуре

В следующем году в полной мере заработают 17 научных центров мирового уровня, которые объединяют вузы и научные организации Северо-Запада, Центральной России, Урала, Сибири, Дальнего Востока, доложил российский лидер. Эти центры будут вести исследования в математике, генетике, медицине, будут заниматься микроэлектроникой и созданием новых материалов, цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, новой энергетикой и экологией, освоением космоса, Мирового океана, Арктики и Антарктики.

В транспортной инфраструктуре, наряду с развитием региональной авиации и самолетостроения, в течение трех лет планируется завершить реконструкцию аэропортов целого ряда регионов: в Воронеже, Липецке, Ставрополе, Оренбурге, Новосибирске, Томске, в том числе расположенных на труднодоступных территориях. На развитие дорожной сети в ближайшие три года направят из федерального бюджета более 2,5 триллиона рублей, а с учетом региональных дорожных фондов это около 6 триллионов рублей, проинформировал президент России.

Он поручил правительству изыскать дополнительные ресурсы для дальнейшего развития дорожного строительства в 2021—2023 годах, а также шире использовать внебюджетные средства, в том силе привлеченные через инфраструктурные облигации, а также в целом шире использовать инструменты государственно-частного партнерства. В качестве примера Путин привел скоростную автодорогу Москва — Казань, которую планируется завершить до 2024 года. Трасса в 800 километров пройдет по территории шести субъектов Федерации, в которых проживают около 30 миллионов наших граждан. В этот проект планируется инвестировать более 650 млрд рублей.

Поддержку из федерального бюджета теперь будут ежегодно получать не менее 160 проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. То есть количество таких населенных пунктов увеличат вдвое, пояснил президент.

В ближайшие три года из федерального бюджета профинансируют строительство нового музейного комплекса Государственной Третьяковской галереи и реконструкцию Государственной консерватории имени Чайковского. Путин обратился к руководству Санкт-Петербурга, а также правительству РФ с просьбой довести до логического завершения реконструкцию и ремонт Санкт-Петербургской консерватории. Глава государства попросил поддержать восстановление и других культурных объектов.

Подготовила Екатерина Аблаева