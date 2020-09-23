«Аммоний» отозвал иск к бывшим руководителям «Менделеевсказота» и казанской «дочки» «Газпрома»

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

АО «Аммоний» отозвало иск к Ринату Ханбикову и Фидрису Абдрахманову на 690,2 млн рублей. Арбитражный суд Татарстана уже согласился вернуть заявление.

Решение принято в понедельник, 21 сентября, следует из материалов суда.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ранее компания также отозвала отдельный иск к Ханбикову на 3,4 млрд рублей.

В сентябре арбитраж зарегистрировал два этих иска к бывшему главе АО «Газпром межрегионгаз Казань» и к экс-директору ООО «Менделеевсказот» (входит в структуру «Аммония»).