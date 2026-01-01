Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Херсонской области

Он направил слова поддержки руководству региона, а также семьям погибших и пострадавших

Фото: Артем Дергунов

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования в связи с трагедией в Херсонской области. Он направил слова поддержки руководству региона, а также семьям погибших и пострадавших, сообщает пресс-служба татарстанского лидера.

— Трудно подобрать слова, чтобы выразить весь ужас от произошедшей трагедии. Десятки мирных жителей в семейном кругу встречали Новый год и подверглись жестокой атаке дронами. Скорбим вместе с семьями погибших. Искренне желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, — сказал раис.

Напомним, в результате удара беспилотников ВСУ в Херсонской области погибло по меньшей мере 24 человека, в том числе ребенок. Пострадали более 50 человек. Атака была произведена в новогоднюю ночь. 2 и 3 января в области объявлены днями траура.



Галия Гарифуллина