В Татарстане утром 1 января объявили режим «Беспилотная опасность»
Его ввели в 8:06 мск
В Татарстане утром 1 января 2026 года объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом говорится в официальном приложении МЧС.
Его ввели в 8:06 по московскому времени.
Ранее в Татарстане режим «Беспилотная опасность» вводился ночью 31 декабря, его отменили спустя почти пять часов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».