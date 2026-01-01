Новости общества

В Татарстане утром 1 января объявили режим «Беспилотная опасность»

08:42, 01.01.2026

Его ввели в 8:06 мск

В Татарстане утром 1 января 2026 года объявили режим «Беспилотная опасность». Об этом говорится в официальном приложении МЧС.

Его ввели в 8:06 по московскому времени.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее в Татарстане режим «Беспилотная опасность» вводился ночью 31 декабря, его отменили спустя почти пять часов.

