Скончался бывший спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухаммадиев
Летом экс-футболист перенес несколько инсультов
Бывший футболист и функционер Мухсин Мухаммадиев скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в Федерации футбола Таджикистана, печальное известие подтвердила вдова Мохира Мухаммадиева.
— Да, это случилось сегодня вечером, — сказала Мухаммадиева ТАСС.
Летом была информация, что Мухсин Мухаммадиев перенес несколько инсультов. С середины ноября он находился в реанимации.
Мухаммадиев запомнился своим выступлением за московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо» и ряд других известных клубов. В 1995 году нападающий был заигран за сборную России, хотя являлся воспитанником таджикского футбола.
С 2008 по 2012 год Мухсин Мухаммадиев занимал пост спортивного директора казанского «Рубина».
