Скончался бывший спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухаммадиев

Летом экс-футболист перенес несколько инсультов

Бывший футболист и функционер Мухсин Мухаммадиев скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщили в Федерации футбола Таджикистана, печальное известие подтвердила вдова Мохира Мухаммадиева.

— Да, это случилось сегодня вечером, — сказала Мухаммадиева ТАСС.

Летом была информация, что Мухсин Мухаммадиев перенес несколько инсультов. С середины ноября он находился в реанимации.

Мухаммадиев запомнился своим выступлением за московские «Спартак», «Локомотив», «Торпедо» и ряд других известных клубов. В 1995 году нападающий был заигран за сборную России, хотя являлся воспитанником таджикского футбола.

С 2008 по 2012 год Мухсин Мухаммадиев занимал пост спортивного директора казанского «Рубина».

Зульфат Шафигуллин