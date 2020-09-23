Навальный выписался из клиники «Шарите»

Берлинская клиника «Шарите» сообщила, что российский оппозиционер Алексей Навальный выписан из стационара медучреждения.

«Состояние здоровья пациента улучшилось достаточно, чтобы прекратить неотложное лечение», — говорится в сообщении клиники.

Навальный проходил лечение в «Шарите» на протяжении 32 дней, из них 24 он провел в реанимации.

Фото: instagram.com/navalny

В клинике подчеркивают, что более долгосрочные выводы о последствиях столь тяжелого отравления можно будет сделать позже.

Напомним, 20 августа Навальный попал в больницу. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали. Сторонники оппозиционера сразу заявили об отравлении. Позже это подтвердили специалисты из Европы, когда Навального доставили в Берлин, где он проходил лечение в клинике «Шарите».

Российские официальные лица отмечают, что результаты обследований оппозиционера не предоставлены и считают заявления о его отравлении «Новичком» политически обусловленными.