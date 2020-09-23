В МВД прокомментировали наезд на сотрудника ГИБДД в центре Казани

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В пресс-центре МВД «Реальному времени» рассказали подробности инцидента с наездом на сотрудника ГИБДД.

ЧП случилось в 10.25 на перекрестке улиц Пушкина и Профсоюзной. Автобус под управлением мужчины 1978 года рождения наехал на инспектора ДПС, который вышел на проезжую часть для регулирования дорожного движения.

Водитель автобуса поворачивал с улицы Бутлерова на улицу Пушкина. По версии МВД, он не убедился в безопасности маневра и наехал на сотрудника ГИБДД.

В результате ДТП последний получил телесные повреждения. В салоне автобуса упала пассажирка, она также получила травму.



Сотрудника ГИБДД с различными травмами доставили в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются. Назначено расследование.

