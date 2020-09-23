В Татарстане не планируют возвращать жесткие ограничения из-за коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Власти Татарстана на сегодняшний день не видят оснований для возобновления в республике серьезных и жестких ограничительных мер, связанных с коронавирусом. Об этом сегодня сообщила руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

«Вы знаете, что на сегодняшний мы умеем и знаем, как лечить пациентов с диагнозом ковид, как проводить логистику доставки в отделения. У нас бо́льшая часть коечного фонда вернулась в режим плановой работы», — добавила она.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Галимова обратила внимание, что оперштаб Татарстана по борьбе с COVID-19, который продолжает свою работу, оценивает санэпидемобстановку в республике как стабильную и контролируемую.

Также сегодня руководитель пресс-службы Минниханова сообщила, что сейчас в Татарстан не поставляют крупные партии вакцины от коронавируса. Единичные экземпляры приходят для отработки логистики.

