Казанский Кремль прокомментировал массовый налет БПЛА на Альметьевск
Он был совершен сегодня в районе восьми утра
Массовый налет вражеских БПЛА на резервуарный парк был совершен сегодня в районе восьми утра в Альметьевске. Об этом рассказала руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.
— Погибших и пострадавших нет. Пожарные подразделения, оперативно прибывшие на место, устранили возгорание. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает, — заявила она.
Как сообщила глава района Гюзель Хабутдинова, в результате падения обломков произошло возгорание сбитого БПЛА. Оно не повлияло на работоспособность оборудования и было ликвидировано. Угрозы для жителей Альметьевска нет.
