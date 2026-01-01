Новости общества

01:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Казанский Кремль прокомментировал массовый налет БПЛА на Альметьевск

12:37, 01.01.2026

Он был совершен сегодня в районе восьми утра

Казанский Кремль прокомментировал массовый налет БПЛА на Альметьевск
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Массовый налет вражеских БПЛА на резервуарный парк был совершен сегодня в районе восьми утра в Альметьевске. Об этом рассказала руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.

— Погибших и пострадавших нет. Пожарные подразделения, оперативно прибывшие на место, устранили возгорание. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает, — заявила она.

Как сообщила глава района Гюзель Хабутдинова, в результате падения обломков произошло возгорание сбитого БПЛА. Оно не повлияло на работоспособность оборудования и было ликвидировано. Угрозы для жителей Альметьевска нет.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем