Казанский Кремль прокомментировал массовый налет БПЛА на Альметьевск

Он был совершен сегодня в районе восьми утра

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Массовый налет вражеских БПЛА на резервуарный парк был совершен сегодня в районе восьми утра в Альметьевске. Об этом рассказала руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.

— Погибших и пострадавших нет. Пожарные подразделения, оперативно прибывшие на место, устранили возгорание. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает, — заявила она.

Как сообщила глава района Гюзель Хабутдинова, в результате падения обломков произошло возгорание сбитого БПЛА. Оно не повлияло на работоспособность оборудования и было ликвидировано. Угрозы для жителей Альметьевска нет.

Галия Гарифуллина