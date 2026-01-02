Новости общества

В Татарстане третий день подряд ввели режим «Беспилотная опасность»

07:59, 02.01.2026

Ограничения действуют с 01:15 мск

В Татарстане третий день подряд ввели режим «Беспилотная опасность». Ограничения действуют с 01:15 мск.

Соответствующая информация появилась в официальном приложении МЧС.

скриншот приложения МЧС

Ранее аналогичный режим был введен ночью 31 декабря, затем 1 января утром. Накануне над территорией Татарстана было сбито пять украинских беспилотников самолетного типа.

Зульфат Шафигуллин

