В Татарстане третий день подряд ввели режим «Беспилотная опасность»
Ограничения действуют с 01:15 мск
Соответствующая информация появилась в официальном приложении МЧС.
Ранее аналогичный режим был введен ночью 31 декабря, затем 1 января утром. Накануне над территорией Татарстана было сбито пять украинских беспилотников самолетного типа.
