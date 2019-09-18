Итоги дня: кадровые перестановки в Татарстане, восьмой комитет в Госсовете РТ и самые высокомерные горожане

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 18 сентября.

Советник юстиции Татьяна Федоровская приказом Генпрокурора РФ Юрия Чайки назначена на должность прокурора Сармановского района Татарстана. Сегодня коллективу районной прокуратуры и активу Сармановского района ее представил прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков.

Глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост. Также с должности руководителя исполкома Лаишевского района ушел Михаил Фадеев в связи с выходом на пенсию. Совет Лаишевского района выбрал Ильдуса Зарипова исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета.

Также Марат Зяббаров назначен и. о. заместителя премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства республики. А глава Зеленодольского района и мэр Зеленодольска Александр Тыгин ушел в отставку.



На заседании фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана определились с кандидатами на основные посты в республиканском парламенте. На пост главы Госсовета РТ выбрали Фарида Мухаметшина.



Завтра, 19 сентября, Радий Хабиров принесет присягу и официально вступит в должность главы Башкирии. На инаугурацию должен приехать полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

Тепло на объекты социальной сферы по всему Татарстану планируют подать в течение недели. В первую очередь речь идет о детских садах и школах, поликлиниках и больницах.



В Госсовете Татарстана может появиться новый, восьмой комитет — им станет комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Ближе к выходным в столицу Татарстана придут холода и может выпасть снег, сообщил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев. По его словам, на этой неделе погоду в столице Татарстана определяет обширный циклон.



Около 36% жителей Татарстана готовы взять кредит на оплату учебы ребенка в другой стране. Среди россиян доля людей, готовых взять кредит на эти цели, составляет 35%, об этом говорят результаты опроса «Райффайзенбанка».

Ретейлеры «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» закрыли сделку о слиянии. Юрлицом нового холдинга стала компания под названием «Мега ретейл групп», которая зарегистрирована на Кипре. В результате объединения «ДКБР Мега ретейл групп» стала владеть и будет управлять всем розничным бизнесом торговых сетей группы компаний «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое».



Татарстанский фильм «Мулла» будет показан с 5 по 12 октября в Берлине, Франкфурте-на-Майне, Женеве, Вене, Праге.

По данным соцопроса независимого агентства Zoom market, самые высокомерные люди в России живут в Воронеже, Санкт-Петербурге и Казани.

Главный онколог Минздрава России рассказал как снизить риск развития онкологических заболеваний.

Уменьшить опасность возникновения инфаркта и инсульта поможет непродолжительный дневной сон один-два раза в неделю, к такому выводу пришли ученые из Лозаннского университета.



К концу 2019 года электронные медицинские карты должны заработать во всех медицинских организациях страны.

