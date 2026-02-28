Чеченцы и ингуши провели в Казани большой ифтар

Почетными гостями на нем были казахи и татары, а главный приз подарили дагестанцы

Вайнахский ифтар собрал около 270 гостей. Фото: Динар Фатыхов

В Казани впервые прошел большой Вайнахский ифтар. Хотя совместные торжественные вечерние приемы пищи в Рамадан чеченцы и ингуши организовывали и раньше, это был первый такого масштаба, собравший более 270 человек. Его приурочили к годовщине депортации братских народов с родных земель.

К 82-летию операции «Чечевица»

Вайнахский ифтар прошел в банкетном зале «Эмиз». В более узком кругу праздник организуют с 2015—2016 гг., но в этом году его решили сделать масштабным, пригласив представителей других диаспор.

Вайнахами официально называют чеченцев и ингушей. В новостной повестке Татарстана их республики появляются все чаще. В частности, в мае прошлого года Ингушетия и Татарстан подписали комплексное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Еще в июне 2024-го в помещении на Центральном стадионе открылось Представительство главы Чеченской Республики в Татарстане. В августе 2025-го его руководителем стал Эли Кагарбеков. Ингушетию в Татарстане уполномочен представлять Амир Хашиев. Оба представителя молодые люди, бизнесмены. Хашиев занят в строительном бизнесе, Кагарбеков — сооснователь сети суши-баров «Суши Топ».

— Я бы сказал, что народы Чечни и Ингушетии — это один народ. Мы братья, — рассказал журналистам Хашиев. По его словам, в Татарстане в основном живут 150—160 ингушей. Есть примеры браков с татарами.

Амир Хашиев Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С чеченцами ингуши традиционно проводят все большие мероприятия. В этом году ифтар решили провести и в память о событиях, которые начались 23 февраля 1944 года, когда в ходе операции «Чечевица» чеченцы и ингуши были депортированы в Среднюю Азию. По различным оценкам, это 500—650 тысяч человек. Во время депортации погибли около 100 тысяч чеченцев и 23 тысячи ингушей.



— Это одно из самых трагических событий для чечено-ингушского народа, и наш долг, чтобы нашими потомками ничего не было забыто и чтобы это не повторилось, — отметил Хашиев. При этом он указал, что для ингушей проблемой является сохранения языка:

— Язык не то чтобы забывается, но когда на Кавказ приезжаешь и слышишь, что дети говорят на родном, удивляешься.

В Татарстане сейчас живут около 1 000 чеченцев. Кстати, сегодня в Чечне проживают более 1 200 татар.

Селим Сусаев и Эли Кагарбеков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Братские народы Казахстана и Кыргызстана нас тепло встретили»

— Этот формат показывает, как мы умеем дружить, как мы умеем ценить друг друга. В этом зале у нас есть люди других конфессий, но у нас нет разделения по вере, по нации, потому что мы единый народ нашей великой России, нашего Татарстана, — поприветствовал депутат Госсовета РТ, руководитель Исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин.

— Пусть Аллах примет нашу уразу, намазы, и пусть Аллах примет наши благие дела, и пусть Аллах нас простит, если где-то мы ошибемся, — сказал Селим Сусаев, заместитель председателя Ассамблеи народов Татарстана, руководитель Чеченской национально-культурной автономии РТ «Вайнах». И поприветствовал всех гостей, включая консулов и ученых ислама.

— Братские народы Казахстана и Кыргызстана нас тепло встретили, — напомнил события 1944 года Кагарбеков, выразив признательность консулу Казахстана в Татарстане Ерлану Искакову. — Как нам рассказывали наши бабушки и дедушки, в тяжелое время они делились последним кусочком хлеба. Слава Аллаху, тяжелые времена позади, но мы все это помним.

Ерлан Искаков. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Минниханов уже съездил в Ингушетию, а ты?

Поскольку это был ифтар, а не светское мероприятие, организаторы обошлись без музыкальных номеров (которые, наверное, ожидали некоторые журналисты). Но зато в зале можно было много узнать о республиках благодаря видео, причем чеченский ролик был сделан как музыкальный клип. Тем, кому понравились местные ландшафты, ведущий, сумевший постепенно раскрепостить публику, советовал говорить «Иншааллах».

Также зрители увидели сюжеты о посещениях республик Рустамом Миннихановым. Если Чечня раису Татарстана давно знакома, то поездка в Ингушетию в прошлом году для него стала удивлением: «Мы так мало знаем о своей стране!».

Кроме того, на экране показали видео об участниках СВО в Ингушетии и целое расследование о первом чеченском летчике Даши Акаеве. Командир 35-го штурмового авиаполка 9-й штурмовой авиационной дивизии ВВС Краснознаменного Балтийского флота 23 февраля 1944 года узнал о депортации своего народа, а 26 февраля с товарищами погиб во время бомбежки аэродрома Раквере в Эстонии. Его дважды, но безуспешно, представляли к присвоению звания Героя Советского Союза. Мать ежедневно всматривалась в казахстанскую степь и ждала сына. О судьбе Акаева удалось узнать только в 1993 году.

На ифтаре показали короткометражный художественный фильм «Мужество предков» Магомеда Барханоева. К слову, в прошлом году полпредство привозило в кинотеатр «Мир» картину Амура Амерханова «Письмо».

А еще на нем проходил розыгрыш умры. Случилось это так. Приглашенный на мероприятие полпред Дагестана в Татарстане Магомед Муслимов поинтересовался, какие подарки будут на ифтаре, и предложил разыграть поездку в Мекку. Мальчик Абубакр вытащил заветный квиток — теперь мужчина по имени Амирхан сможет поехать в малый хадж.

