В Госсовете Татарстана может появиться еще один комитет

В Госсовете Татарстана может появиться новый, восьмой комитет — им станет комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Об этом стало известно на организационном собрании депутатов Государственного совета Татарстана шестого созыва, которое прошло сегодня. Сейчас подготовлен проект соответствующего постановления Госсовета, которое могут рассмотреть на ближайшей сессии.

Согласно недельному плану на сайте правительства Татарстана, первая сессия Госсовета запланирована на 20 сентября, участие в ней примет президент Татарстана Рустам Минниханов.