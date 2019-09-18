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Онколог рассказал, как снизить риски развития рака

12:39, 18.09.2019 1
Онколог рассказал, как снизить риски развития рака
Фото: pxhere.com

Риск развития онкологических заболеваний поможет снизить избавление от вредных привычек. А выявление рака на ранней стадии может спасти жизнь, если болезнь все-таки обнаружена, рассказал главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

«Единственный враг онкологических заболеваний — это наш образ жизни и раннее выявление. Развитие онкологических заболеваний всего лишь на 15% зависит от генетического кода, все остальное — это собственный вклад человека в свое здоровье. Поэтому избавление от вредных привычек, безусловно, поможет снизить риск развития рака», — сказал он.

Каприн подчеркнул, что немаловажным моментом является самодисциплина. Если человек вовремя будет приходить на обследование к врачу, в соответствии со сроками диспансеризации, это поможет выявить рак на ранней стадии, передает «РИА Новости».

«Такие случаи намного легче лечить. Ранее выявление — это самое главное в борьбе против рака, нужно просто найти время и прийти к врачу», — объяснил специалист.

Напомним, ранее эксперт спрогнозировал резкий скачок смертности от онкологии в России.

ОбществоМедицина
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 сен
    Ну конечно.
    Диоксиновые выбросы мусорозжигательных заводов совершенно не влияют на онкологию (на самом деле еще как влияют)
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