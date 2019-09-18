«Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» завершили слияние и прописались на Кипре
Ретейлеры «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое» закрыли сделку о слиянии. Об этом рассказал журналистам основатель и руководитель компании «Красное и Белое» Сергей Студенников.
По словам Студенникова, юрлицом нового холдинга стала компания под названием «Мега ритейл групп», которая зарегистрирована на Кипре.
В результате объединения «ДКБР Мега ритейл групп» стала владеть и будет управлять всем розничным бизнесом торговых сетей группы компаний «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое», передает RNS.
Напомним, антимонопольные органы одобрили сделку о слиянии этих ретейлеров еще в апреле.БизнесРозничная торговля
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