Медведев — об операции США против Ирана: «Никто ни о чем и не хотел договариваться»

Зампредседателя Совбеза Дмитрий прокомментировал начало Вашингтоном военной операции

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал начало Вашинтогом военной операции против Ирана. По его словам, переговоры были для США лишь прикрытием.

— Миротворец в очередной раз показал лицо. Все переговоры с Ираном — операция прикрытия. Никто в этом и не сомневался. Никто ни о чём особенно и не хотел договариваться, — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Медведева, теперь вопрос в том, кто проявит больше терпения, «чтобы дождаться бесславного конца своего врага».



— США каких-то 249 лет. Персидская империя была основана более 2500 лет назад.

Посмотрим лет через 100... — заявил зампредседателя Совбеза.

Напомним, сегодня Тель-Авив нанес «превентивный удар» по Ирану, позже о начале военной операции заявил Вашингтон. В ответ Иран заявил об атаке Израиля, а также нанес удары по американским базам в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.



Галия Гарифуллина