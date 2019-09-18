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«Единая Россия» определилась с кандидатами на ключевые посты в Госсовете Татарстана

12:31, 18.09.2019
«Единая Россия» определилась с кандидатами на ключевые посты в Госсовете Татарстана
Фото: prav.tatarstan.ru/

На заседании фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана определились с кандидатами на основные посты в республиканском парламенте. На пост главы Госсовета РТ ожидаемо выдвинули Фарида Мухаметшина.

Его заместителями станут экс-глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов, Татьяна Ларионова (она занимала эту должность и в Госсовете пятого созыва), а также Юрий Камалтынов, глава фракции «Единая Россия» в Госсовете.

В секретари Госсовета выдвинут Лилию Маврину, которая также занимала этот пост в пятом созыве.

Также стали известны некоторые кандидаты на посты глав комитетов:

  • Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению — Альберт Хабибуллин,
  • Комитет по законности и правопорядку — Шакир Ягудин,
  • Комитет по бюджету, налогам и финансам — Леонид Якунин,
  • Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию (новый комитет, создание которого еще предстоит утвердить) — Александр Тыгин,
  • Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству — Лутфулла Шафигуллин,
  • Комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике — Азат Хамаев,
  • Комитет по социальной политике — Светлана Захарова,
  • Комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам — Айрат Зарипов.

Кроме того, фракция выдвинула кандидатов на пост глав ряда комиссий Госсовета:

  • Комиссия по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках — Римма Ратникова,
  • Комиссия по соблюдению правил этики депутата Государственного совета — Марат Ахметов,
  • Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов — Юрий Камалтынов.

Предполагается, что эти кандидатуры рассмотрят на первой сессии Госсовета 20 сентября.

ОбществоВласть Татарстан
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