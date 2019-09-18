«Единая Россия» определилась с кандидатами на ключевые посты в Госсовете Татарстана

На заседании фракции «Единая Россия» в Госсовете Татарстана определились с кандидатами на основные посты в республиканском парламенте. На пост главы Госсовета РТ ожидаемо выдвинули Фарида Мухаметшина.

Его заместителями станут экс-глава Минсельхоза Татарстана Марат Ахметов, Татьяна Ларионова (она занимала эту должность и в Госсовете пятого созыва), а также Юрий Камалтынов, глава фракции «Единая Россия» в Госсовете.

В секретари Госсовета выдвинут Лилию Маврину, которая также занимала этот пост в пятом созыве.

Также стали известны некоторые кандидаты на посты глав комитетов:

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению — Альберт Хабибуллин,

Комитет по законности и правопорядку — Шакир Ягудин,

Комитет по бюджету, налогам и финансам — Леонид Якунин,

Комитет по жилищной политике и инфраструктурному развитию (новый комитет, создание которого еще предстоит утвердить) — Александр Тыгин,

Комитет по экономике, инвестициям и предпринимательству — Лутфулла Шафигуллин,

Комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике — Азат Хамаев,

Комитет по социальной политике — Светлана Захарова,

Комитет по образованию, культуре, науке и национальным вопросам — Айрат Зарипов.

Кроме того, фракция выдвинула кандидатов на пост глав ряда комиссий Госсовета:

Комиссия по установлению идентичности текстов законов на татарском и русском языках — Римма Ратникова,

Комиссия по соблюдению правил этики депутата Государственного совета — Марат Ахметов,

Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов — Юрий Камалтынов.

Предполагается, что эти кандидатуры рассмотрят на первой сессии Госсовета 20 сентября.