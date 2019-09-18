В Татарстане подачу тепла в объекты соцсферы завершат в течение недели — видео

Фото: Олег Тихонов

Тепло в объекты социальной сферы по всему Татарстану планируют подать в течение недели. В первую очередь речь идет о детских садах и школах, поликлиниках и больницах. О этом рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильдус Насыров на пресс-конференции. К началу отопительного сезона в республике готовы все объекты здравоохранения и 99% объектов образования.

— Готовность объектов образования составляет 99%. Есть садики, в которых завершается капитальный ремонт в этом месяце, поэтому с началом отопительного периода они немного опаздывают. Но как только завершится капремонт, ремонт систем теплоснабжения, они будут обеспечены теплом, — сказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Ильдус Насыров.

Подача тепла в объекты социальной сферы началась во многих районах. В Казани тепло подали более чем в 100 детских садов и школ.