Трамп: США начали военную операцию против Ирана

Цель операции — защита американского народа через устранение «угрозы» со стороны иранского правительства, утверждает президент США

Вашингтон начал масштабную военную операцию против Ирана, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом говорится в видео, которое он опубликовал в Truth Social.

Цель операции — защита американского народа через устранение «угрозы» со стороны иранского правительства, добавил Трамп. По его словам, действия Тегерана несли прямую угрозу США.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон не позволит Ирану иметь ядерное оружие. «Я говорю снова: они никогда не будут иметь ядерного оружия», — подчеркнул он.



— Мы уничтожим их ракеты и сравняем с землей их ракетную промышленность. Она будет уничтожена, — заявил американский лидер.

Он призвал полицию и Корпус стражей исламской революции (КСИР) сложить оружие или встретить смерть, а граждан Ирана — находиться в укрытиях, так как «бомбы будут падать везде».



Напомним, сегодня утром Тель-Авив нанес «превентивный удар» по Ирану — об этом объявил израильский министр обороны Исраэль Кац. Как передает Fars News Agency, в Тегеране раздались три взрыва. По данным издания, несколько ракет попали по университетской улице и району Джомхури.



Галия Гарифуллина