«Мисс БРИКС‑2026» стартует в Казани: Россию представят три участницы

В течение пяти дней конкурсантки будут рассказывать о культурном коде своих стран, делиться традициями и обычаями

Фото: Динар Фатыхов

В Казани стартует международный конкурс красоты «Мисс БРИКС — 2026», который соберет участниц из 17 стран. Среди гостей — представительницы Бразилии, Малайзии, Таиланда, Уганды, Индонезии, Нигерии, Казахстана и других государств. Открытие конкурса состоится 2 марта на площадке «Казань Экспо», а имена победительниц станут известны 7 марта, напомнили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Россию на конкурсе представляют три участницы в отдельных номинациях:

«Маленькая мисс Россия» — Милана Киселева;

«Мисс БРИКС» — Валентина Алексеева, «Мисс Россия — 2024»;

«Миссис БРИКС» — Александра Хватова, «Мисс Россия — 2025», многодетная мама.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Валентина Алексеева поделилась своим видением миссии конкурса: «Я считаю, что это, безусловно, культурный диалог между разными странами, чтобы объединяться, не чтобы конкурировать, не чтобы соперничать, а вот именно формат объединения, и это очень откликается, особенно в наше непростое время. Мы должны все быть вместе. Я была на конкурсе «Мисс Вселенная», и у нас все‑таки немножко разные менталитеты с этими странами, а БРИКС — это что‑то такое свое, родное, и, конечно, всегда хочется, чтобы что‑то свое было круче, масштабней, грандиозней».



Организаторы подчеркивают уникальность мероприятия не только в географическом охвате, но и в подходе к проведению. Для каждой участницы создают домашнюю атмосферу, уделяя особое внимание национальным традициям стран-участниц.

В течение пяти дней конкурсантки будут рассказывать о культурном коде своих стран, делиться традициями и обычаями.

Ранее были названы члены жюри первого конкурса красоты БРИКС в Казани. Телеведущая Виктория Лопырева, певица Ольга Бузова, стилист Влад Лисовец, визажист Елена Крыгина и другие медийные личности вошли в состав экспертной комиссии.

Рената Валеева