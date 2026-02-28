МИД: Россия требует вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования

Как подчеркнули в МИДе, обстоятельства не оставляют сомнений в том, что операция стала заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии

Фото: Татьяна Демина

Москва требует вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования, заявили в МИДе России.

— Требуем немедленно вернуть ситуацию в русло политико-дипломатического урегулирования. Россия, как и прежде, готова содействовать поиску мирных развязок на базе международного права, взаимного уважения и баланса интересов, — говорится в сообщении ведомства.

Как подчеркнули в МИДе, обстоятельства не оставляют сомнений в том, что текущая операция стала заранее спланированным и неспровоцированным актом вооруженной агрессии.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Осуждения заслуживает и тот факт, что атаки вновь осуществляются под прикрытием возобновившегося переговорного процесса, якобы призванного обеспечить долгосрочную нормализацию обстановки вокруг Исламской Республики, и вопреки доводившимся до российской стороны сигналам об отсутствии у израильтян заинтересованности в военной конфронтации с иранцами, — добавили в российским ведомстве.



МИД призвал международное сообщество, в том числе руководство ООН и МАГАТЭ, незамедлительно дать объективную и бескомпромиссную оценку «безответственным действиям, направленным на разрушение мира, стабильности и безопасности на Ближнем Востоке».



— Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе. Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму. <...> При этом американо-израильский тандем прикрывается мнимой заботой о том, чтобы иранцы не обзавелись ядерным оружием. Бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ, недопустимы, — говорится в заявлении.

Напомним, сегодня Тель-Авив нанес «превентивный удар» по Ирану, позже о начале военной операции заявил Вашингтон. В ответ Иран заявил об атаке Израиля, а также нанес удары по американским базам в Катаре, Кувейте, ОАЭ и Бахрейне.



Галия Гарифуллина