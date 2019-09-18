Треть татарстанцев готовы взять кредит для обучения детей за рубежом

Около 36% жителей Татарстана готовы взять кредит на оплату учебы ребенка в другой стране.

Среди россиян доля людей, готовых взять кредит на эти цели, составляет 35%, передает ТАСС результаты опроса «Райффайзенбанка».

Наибольшее число опрошенных, которые готовы оформить кредит на обучение детей в другой стране, в Новосибирской области (38%) и Нижегородской области (36%).

Среди жителей Москвы и Подмосковья только 35% респондентов выразили готовность взять кредит, такая же ситуация и в Краснодарском крае. В Санкт-Петербурге такую возможность допускают только 32% опрошенных.

Ранее сообщалось, что 41% россиян, получивших высшее образование, не работают по специальности. В основном они трудятся в сфере продаж (70%) или являются административным персоналом (64%).

