Просроченная задолженность за газ в Татарстане составила более 200 млн рублей

Это на 3 млн меньше, чем годом ранее

Фото: Реальное время

На 1 февраля просроченная задолженность за газ в Татарстане составила порядка 226 млн рублей. Это на 3 млн меньше, чем годом ранее. Как передает пресс-служба раиса, об этом сообщил сегодня на совещании министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

В январе из-за низких температур сумма начислений за природный газ, потребленный предприятиями ЖКХ, выросла на 441 млн рублей (+41%) год к году.

Что касается электроэнергии, на начало февраля сумма долга достигла порядка 8 млн рублей.

Задолженность управляющих организаций перед АО «Татэнерго» за услуги теплоснабжения выросла на 10,3 млн рублей, достигнув общей суммы в 158,9 млн рублей. Рост отмечается среди управляющих компаний Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.



Напомним, согласно постановлению правительства России от 25 ноября, в Татарстане дважды запланирована индексация тарифов на коммунальные услуги: с 1 января — на 1,7%, с 1 октября — на 13,4%. В Госкомитете республики по тарифам пояснили, что изменения проводятся в рамках установленных ограничений на рост платы за коммунальные услуги в среднем по региону. При этом с 1 октября допустимо максимальное отклонение от среднего показателя — 4,8 %.

Галия Гарифуллина