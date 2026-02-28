Татарстанцев предупредили о возможном сходе снега и наледи с крыш

МЧС рекомендовало не приближаться к домам со скатными крышами

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанцев предупредили о возможном сходе снега и наледи с крыш в связи с потеплением. Соответствующее сообщение появилось в приложении МЧС.

— Рекомендуем: не приближаться к домам со скатными крышами, с которых возможен сход снега, и не позволять находиться в таких местах детям. Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега, — рассказали в ведомстве.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ночью и днем 1 марта в Татарстане и, в частности, в Казани ожидаются сильный снег, метель с ухудшением видимости до 1 тыс. м и менее. Также возможны гололед и снежные заносы.

Напомним, начало весны в европейской части России ожидается более холодным по сравнению с прошлым годом. Из-за понижения температур сезон цветения и пыльцы начнется позже, чем в 2025 году.

Галия Гарифуллина