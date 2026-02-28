Дубайские аэропорты закрыли из-за атаки Ирана

Сроки возобновления работы не уточняются, в городе закрывают магазины и торговые центры

Фото: Мария Зверева

Международный аэропорт Дубая (DXB) и международный аэропорт Аль-Мактум (DWC) временно закрыли, сроки возобновления работы не уточняются. Это следует из заявления компании-оператора Dubai Airports.

Сегодня авиационные власти ОАЭ ввели временные ограничения на использование своего воздушного пространства. Один человек погиб в Абу-Даби в результате падения обломков ракеты, сбитой силами ПВО.



Как рассказали «Реальному времени» очевидцы, в небе в Дубае видны результаты работы ПВО. В нескольких районах ближе к Абу-Даби (где расположена военная база США) сегодня были слышны взрывы, но в целом обстановка в городе спокойная.

Реальное время / realnoevremya.ru

Также начали закрываться торговые центры и магазины.

Сегодня Тель-Авив нанес «превентивный удар» по Ирану, позже о начале военной операции заявил Вашингтон. В ответ Иран заявил об атаке Израиля, а также нанес удары по американским базам в ОАЭ, Катаре, Кувейте и Бахрейне.

Галия Гарифуллина