После повторной экспертизы дом Гуревича в Казани признают объектом культурного наследия

Ранее было вынесено заключение о недостаточности историко‑культурной ценности здания для присвоения ему охранного статуса

Выявленный объект культурного наследия «Дом Гуревича Д.К.», расположенный в Казани на улицах Островского/Астрономическая,18/6, будет включен в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России в качестве объекта регионального значения. Соответствующий приказ в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Решение принято после того, как Госкомитет Татарстана по охране объектов культурного наследия получил положительный акт экспертизы, подтверждающий историческую ценность здания. В рамках приказа, согласно приложению №2 к документу, также будут утверждены границы территории объекта и предмет его охраны.

Примечательно, что ранее дом Гуревича не признали памятником культуры. По итогам предыдущей экспертизы, проведенной экспертом Мартыновым, было вынесено заключение о недостаточной историко‑культурной ценности здания для присвоения охранного статуса.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Градозащитники обратили внимание на внутреннее противоречие в тексте той экспертизы. Исследование проводилось по научной концепции О.И. Пруцина, и в промежуточных выводах объект соответствовал критериям ценности. Однако в итоговом резюме эксперт указал, что здание не может быть отнесено к числу памятников.

Теперь, после подтверждения исторической значимости дома, он получит официальный статус объекта культурного наследия регионального значения. Это обеспечит зданию правовую защиту и позволит сохранить его архитектурно‑исторический облик для будущих поколений.



Рената Валеева