Госавтоинспекция Татарстана попросила водителей не выезжать из городов из‑за непогоды

Завтра ожидается метель с ухудшением видимости до тысячи метров, гололед, снежная каша на дорогах и образование заносов

Фото: Ариана Ранцева

Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой не уезжать из города и по возможности отказаться от передвижения на личных автомобилях вечером 27 февраля и в течение всего дня 28 февраля. Соответствующее предупреждение опубликовано в официальном телеграм‑канале ведомства.

По прогнозам синоптиков, в эти дни в Татарстане ожидаются сложные погодные условия, в том числе туман, сильный снег и мокрый снег, метель с ухудшением видимости до 1 000 м, гололед, снежная каша на дорогах и образование снежных заносов.

Госавтоинспекция рекомендует без крайней необходимости не выезжать за пределы населенных пунктов и по возможности отказаться от использования личного транспорта.

Напомним, в воскресенье, 1 марта, дневная температура воздуха может достигнуть отметки +1 градус, в связи с чем снег местами будет переходить в мокрый снег.



Рената Валеева