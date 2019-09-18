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Марат Зяббаров стал и.о. главы Минсельхоза Татарстана

13:02, 18.09.2019
Марат Зяббаров стал и.о. главы Минсельхоза Татарстана
Фото: agro.tatarstan.ru

Марат Зяббаров назначен и.о. заместителя премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства республики. Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов.

Марат Ахметов, ранее занимавший должность вице-премьера РТ — министра сельского хозяйства, освобожден от должности указом президента республики в связи с избранием депутатом Государственного совета Татарстана шестого созыва, сообщает пресс-служба президента РТ.

Напомним, глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост. Совет Лаишевского района выбрал Ильдуса Зарипова исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета.

ОбществоВласть Татарстан
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