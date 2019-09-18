Марат Зяббаров стал и.о. главы Минсельхоза Татарстана
Марат Зяббаров назначен и.о. заместителя премьер-министра РТ — министра сельского хозяйства республики. Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов.
Марат Ахметов, ранее занимавший должность вице-премьера РТ — министра сельского хозяйства, освобожден от должности указом президента республики в связи с избранием депутатом Государственного совета Татарстана шестого созыва, сообщает пресс-служба президента РТ.
Напомним, глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост. Совет Лаишевского района выбрал Ильдуса Зарипова исполняющим обязанности руководителя исполнительного комитета.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым