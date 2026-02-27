Иноагентами признаны журналистка Кричевская* и якутский депутат Иванов*
Иванову* дополнительно вменяется взаимодействие с иноагентами и организацией, признанной в России нежелательной
Минюст расширил список иноагентов, добавив в него три физлица и одно зарубежное издание. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.
В обновленный список вошли журналист и телережиссер Вера Кричевская*, депутат Заксобрания Республики Саха (Якутия) Александр Иванов*, общественный активист Максим Алиев*, интернет-ресурс, базирующаяся в Казахстане газета «Республика»*.
По данным Минюста, все новые фигуранты реестра принимали участие в распространении недостоверной информации о принимаемых госорганами РФ решениях и проводимой ими политике.
Иванову* дополнительно вменяется взаимодействие с иноагентами и организацией, признанной в России нежелательной.
Кричевской* и Алиеву* Минюст вменил выступления против СВО. Кроме того, по версии ведомства, Кричевская* участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными источниками.
В отношении Максима Алиева* также указано, что он «осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений**» и взаимодействовал с иностранными организациями.
Поводом для включения в реестр казахстанского издания «Республика»* стало то, что ресурс, по данным министерства, создан при поддержке иностранной организации, а руководство проектом осуществляется из-за пределов РФ. Также издание обвинили в распространении контента иноагентов и нежелательных организаций.
Справка
* признан Минюстом России иноагентом.
** движение признано террористическим, деятельность является запрещенной на территории РФ.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».