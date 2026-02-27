Иноагентами признаны журналистка Кричевская* и якутский депутат Иванов*

Иванову* дополнительно вменяется взаимодействие с иноагентами и организацией, признанной в России нежелательной

Фото: Дарья Пинегина

Минюст расширил список иноагентов, добавив в него три физлица и одно зарубежное издание. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе ведомства.

В обновленный список вошли журналист и телережиссер Вера Кричевская*, депутат Заксобрания Республики Саха (Якутия) Александр Иванов*, общественный активист Максим Алиев*, интернет-ресурс, базирующаяся в Казахстане газета «Республика»*.



По данным Минюста, все новые фигуранты реестра принимали участие в распространении недостоверной информации о принимаемых госорганами РФ решениях и проводимой ими политике.

Иванову* дополнительно вменяется взаимодействие с иноагентами и организацией, признанной в России нежелательной.

Анастасия Фартыгина / realnoevremya.ru

Кричевской* и Алиеву* Минюст вменил выступления против СВО. Кроме того, по версии ведомства, Кричевская* участвовала в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными источниками.

В отношении Максима Алиева* также указано, что он «осуществлял пропаганду ЛГБТ-отношений**» и взаимодействовал с иностранными организациями.

Поводом для включения в реестр казахстанского издания «Республика»* стало то, что ресурс, по данным министерства, создан при поддержке иностранной организации, а руководство проектом осуществляется из-за пределов РФ. Также издание обвинили в распространении контента иноагентов и нежелательных организаций.

Рената Валеева