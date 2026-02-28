В Казани обрушился козырек здания на ул. Товарищеской

Жертв и пострадавших нет

В Казани обрушился козырек нежилого здания по адресу: ул. Товарищеская, 27а. Об этом сообщили в администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Собственник объекта установлен — это частное лицо. На место происшествия незамедлительно выехали все оперативные службы. Подробности и обстоятельства выясняются ответственными органами.

— В 13:56 поступило сообщение о частичном обрушении кровли неэксплуатируемого заброшенного аварийного здания бывшей бани №12 по улице Товарищеская, 27а.

Прибывшие спасатели ЗПСО№2 Поисково-спасательной службы РТ провели поиск возможных пострадавших в сошедшей снежной массе на прилегающей территории (в т.ч. с помощью кинологического расчета), а также в чердачном секторе здания. В 15:45 поисково-спасательные работы завершены, пострадавшие не обнаружены, — сообщил «Реальному времени» начальник пресс-службы ГУ МЧС по Татарстану Андрей Родыгин.



Напомним, это не первый случай подобного обрушения в Казани. В середине февраля мэр города Ильсур Метшин раскритиковал ситуацию с накоплением снега на крышах городских зданий. В том числе он призвал директоров школ мобилизовать доступные ресурсы —родителей учащихся, тренеров спортивных учреждений и других физически крепких людей.



Галия Гарифуллина