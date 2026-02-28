Казанское ПАТП закупит матрасы, подушки и одеяла на 1,7 млн рублей

Планируется приобрести 600 ватных матрасов, 600 подушек с лебяжьим пухом и 600 одеял

Фото: Реальное время

Казанское Пассажирское автотранспортное предприятие №2 (ПАТП) закупит постельные принадлежности на 1,7 млн рублей. Соответствующий тендер размещен не сайте госзакупок.

Согласно документации, планируется приобрести 600 ватных матрасов, 600 подушек с лебяжьим пухом и 600 спальных одеял (состав — овечья шерсть не менее 50%, п/эфирное волокно не менее 50%). Цвета — бежевый и голубой.

Напомним, на халяльное питание на все смены 2026 года в лагере «Сэлэт» выделили 41 млн рублей. Контракт рассчитан до 31 января 2027 года.

Галия Гарифуллина