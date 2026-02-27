Акваклуб «WaterBabyClub» в Набережных Челнах закрыт на 70 суток из‑за санитарных нарушений

Фото: Динар Фатыхов

Деятельность детского акваклуба «WaterBabyClub» в Набережных Челнах приостановлена решением суда на 70 суток. Объект расположен по адресу проспект Дружбы Народов, 46а. Об этом сообщили в пресс‑службе Роспотребнадзора.

Основанием для проверки стало обращение граждан с жалобами на работу детского бассейна, расположенного в подвальном помещении нежилого здания. По согласованию с прокуратурой Татарстана РПН провел внеплановую выездную проверку в отношении индивидуального предпринимателя Паненкова А.М., который осуществляет деятельность в акваклубе.

В ходе инспекции выявлены нарушения обязательных санитарных требований:

акваклуб, оказывающий услуги по плаванию для детей от 3 месяцев до 11 лет, размещен в подвале;

у сотрудников отсутствуют медкнижки;

не проводился производственный контроль факторов окружающей среды с помощью лабораторных исследований и испытаний;

помещение для водоподготовки находится в антисанитарном состоянии: на фильтрах обнаружены следы пыли и песка;

внутренняя отделка помещений имеет дефекты;

по результатам лабораторных исследований в воде бассейна выявлено превышение содержания хлоридов.

По итогам проверки составлен протокол о временном запрете деятельности. Помещения акваклуба опечатаны, материалы направлены в суд.

Рената Валеева