Акваклуб «WaterBabyClub» в Набережных Челнах закрыт на 70 суток из‑за санитарных нарушений
Основанием для проверки стало обращение граждан с жалобами на работу детского бассейна
Деятельность детского акваклуба «WaterBabyClub» в Набережных Челнах приостановлена решением суда на 70 суток. Объект расположен по адресу проспект Дружбы Народов, 46а. Об этом сообщили в пресс‑службе Роспотребнадзора.
Основанием для проверки стало обращение граждан с жалобами на работу детского бассейна, расположенного в подвальном помещении нежилого здания. По согласованию с прокуратурой Татарстана РПН провел внеплановую выездную проверку в отношении индивидуального предпринимателя Паненкова А.М., который осуществляет деятельность в акваклубе.
В ходе инспекции выявлены нарушения обязательных санитарных требований:
- акваклуб, оказывающий услуги по плаванию для детей от 3 месяцев до 11 лет, размещен в подвале;
- у сотрудников отсутствуют медкнижки;
- не проводился производственный контроль факторов окружающей среды с помощью лабораторных исследований и испытаний;
- помещение для водоподготовки находится в антисанитарном состоянии: на фильтрах обнаружены следы пыли и песка;
- внутренняя отделка помещений имеет дефекты;
- по результатам лабораторных исследований в воде бассейна выявлено превышение содержания хлоридов.
По итогам проверки составлен протокол о временном запрете деятельности. Помещения акваклуба опечатаны, материалы направлены в суд.
В начале февраля в Челнах была приостановлена деятельность кафе POPITO. Решение принято по итогам эпидемиологического расследования.
