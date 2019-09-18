Ученые рассказали о простом способе защиты от инфаркта и инсульта

Снизить риск возникновения инфаркта и инсульта поможет непродолжительный дневной сон один-два раза в неделю, к такому выводу пришли ученые из Лозаннского университета.

Они в течение 8 лет наблюдали за 3 262 пациентами в возрасте от 35 до 75 лет. В начале эксперимента ни у кого из них испытуемых не было проблем с сердцем, однако в последующие годы у них начали диагностировать сердечно-сосудистые заболевания, которые в том числе приводили к смерти.

Исследователи тщательно изучили образ жизни, который вели пациенты и учитывали такие факторы, как пол, возраст, индекс массы тела, наследственную предрасположенность к различным заболеваниям и вредные привычки, передает журнал Heart (British Medicine Journals).

Оказалось, что у тех наблюдаемых, кто раз-два в неделю недолго спал днем, инсульты и инфаркты диагностировали на 48% реже. Отмечается, что речь идет именно о кратковременном сне — около 30 минут. Частый и продолжительный дневной сон, наоборот, свидетельствует о проблемах со здоровьем, рассказали ученые.

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