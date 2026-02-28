Воздержание от пищи в Великий пост — только «внешняя опора»

Рассказываем, как развивалась история воздержания, какие сытные и постные блюда можно приготовить и каким духовным вещам уделить внимания

Фото: Артем Дергунов

Великий пост в 2026 году продлится до 11 апреля включительно. Данный период времени посвящен памяти о посте Иисуса Христа в пустыне. О том, почему он длится именно 48 дней, из-за чего постящихся призывают отказаться от мяса, рыбы, яиц и другой животной пищи, какие сытные блюда можно приготовить из продуктов растительного происхождения, а также на какие духовные аспекты стоит обратить внимание до наступления Пасхи, — в материале «Реального времени».

Изначально существовал так называемый Пасхальный пост

В России до 12 апреля продлится Великий пост или как его по-другому называют Великая Четыредесятница, посвященный памяти о посте Иисуса Христа в пустыне. Согласно Евангелию, он удалился в пустыню после крещения в реке Иордан, где провел 40 дней в молитве и воздержании, преодолевая искушения.

При этом традиции поста складывались постепенно. Изначально существовал так называемый Пасхальный пост, который воспринимался как память о распятии и празднования воскресения Христова. По длительности такое воздержание занимало около трех дней, начиналось перед Иудейской пасхой и продолжалось в сам день этого праздника. Отметим, что данный пост длился по 40 дневных и ночных часов, символизировавшие количество дней, которые постился сам Христос. В этот период христиане не столько радовались, сколько вспоминали распятия Иисуса и полностью отказывались от еды и питья.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Обычаи Пасхального поста сохранялись в первые три века существования церкви. В последствии христианская Пасха стала отмечаться позже Иудейского празднования. Уже в IV веке церковь закрепила сорокадневный период подготовки к этому празднику. Со временем к нему добавилась Страстная седмица — шесть страстных дней, посвященных воспоминанию последних дней земной жизни Христа, Лазарева суббота и Вербное воскресенье. Таким образом, общее количество дней увеличилось до 48.

Причем исторически пищевой пост продолжается 55 дней, поскольку помимо упомянутых дней к нему прибавляют еще и Сырную седмицу, в народе называемой Масленицей. Именно с начала масленичной недели на Руси нельзя было есть мясо, но разрешалось употреблять сливочное масло, сыры и другие молочные продукты. К слову, блины на протяжении этой недели становились одним из популярных блюд, так как выпекались из жидкого дрожжевого теста на сковороде и подавались на стол с растопленным сливочным маслом.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если говорить конкретно про пищевые ограничения в данный период времени, то разрешено есть: овощи, зелень, ягоды, сухофрукты и фрукты, орехи, бобовые, крупы, грибы, мед, соленья и маринады, кисели и компоты, а также любые хлебобулочные изделия, приготовленные без яиц и молочных продуктов. Также на Благовещение (7 апреля) и в Вербное воскресенье (5 апреля) разрешено есть рыбу и морепродукты, а в Лазареву субботу (4 апреля) можно съесть рыбную икру.

«В пост, помимо салатной истории, можно приготовить чечевичные котлеты»

Даже из продуктов растительного происхождения можно приготовить вкусные и сытные блюда, например, чечевичные котлеты. Об этом «Реальному времени» сообщил шеф-повар, популяризатор русской кухни Олег Коробань.



— Помимо салатов, салатной истории, в пост можно приготовить чечевичные котлеты или стейк из капусты. Второе блюдо отлично сочетается с перловкой, — сказал изданию шеф-повар.

Кроме того, по его словам, можно сделать гороховый или овсяный кисель, соус из кваса. Причем овсяный кисель, отметил повар, скорее можно назвать едой, чем напитком. В него можно добавить мёд или травы для улучшения вкуса.

— Еще одно блюдо — капустный приварок. Он томится в печи при температуре 140 °C в течение 2,5 часов, по итогу превращаясь в массу, которая будто тает во рту. На его основе можно сделать прекрасные щи, — добавил Коробань.

Великий пост состоит из внешней и внутренней стороны

Важно помнить, что Великий пост состоит не только из внешней стороны, относящейся к воздержанию от определенной пищи, но и внутренней — духовной составляющей. Об этом «Реальному времени» сообщил священник храма святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина, Ярославских Чудотворцев, в Казани иерей Даниил Белов.



— Чтобы добиться доброго плода во время поста человеку важно не только воздержаться от некоторых видов пищи, но и постараться уделить внимание своей душе. Для этого верующие в некоторой мере стараются избежать привычной ежедневной «бегущей» суеты, информационного шума, примириться со всеми и больше времени посвятить молитве, чтению духовной литературы, добрым начинаниям, борьбе с грехами, участию в богослужениях и таинствах — сказал изданию священник.

Он добавил, что во время поста принято воздерживаться от — мяса, рыбы, яиц, молока — то есть пищи животного происхождения, но мера поста может корректироваться в зависимости от личных возможностей человека.

— С древности христианскими подвижниками было замечено, что пресыщение пищей животного происхождения в большей степени приводит человека к некоторой сонливости и состоянию, в котором сложнее сосредочиться на молитве и иных духовных начинаниях. Во время поста от такой пищи принято воздерживаться, но пост требует здравой рассудительности, при наличии индивидуальных особенностей меру поста необходимо обсудить со священником, — подчеркнул священнослужитель.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, пост направлен на борьбу человека со своими греховными страстями. Гнев и раздражительность, ссоры, бранные слова, пристрастие к алкоголю, табаку, и любое другое зло — постящийся старается увидеть, что ежедневно ранит его душу и начинает врачевать ее, решаясь на противостояние с грехом. В согрешениях верующие приносят покаяние во время таинства исповеди в храме, а затем участвуют в таинстве Причастия, которое по христианской вере является моментом живого, глубочайшего соприкосновения Бога и человека.



— Воздержание от пищи в данном случае становится такой внешней опорой для того, чтобы помочь человеку уделить больше внимания и сил на борьбу со своими грехами, вырастить добрый плод в своем сердце, который будет угоден Богу. Эта драгоценность лучше всего описывается словом «Любовь», — добавил священнослужитель.