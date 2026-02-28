В УФНС напомнили про новые правила отражения кодов ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП

Фото: Динар Фатыхов

В пресс-службе УФНС России по Татарстану напомнили про новые правила отражения кодов ОКВЭД в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).

Согласно новым нормам, будут фиксироваться два типа кодов: заявительные и отчетные. Первые граждане определяют самостоятельно при государственной регистрации, а вторые будет рассчитывать Росстат на основе данных статистической отчетности. В них укажут процентные доли по каждому виду деятельности предприятия.

Данные об отчетных кодах ОКВЭД будут ежегодно передавать в налоговую службу в срок до 10 апреля.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Любое заинтересованное лицо может получить выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП в электронном виде на сайте ФНС России с помощью сервисов «Прозрачный бизнес» или «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП». Однако в открытом доступе информация о процентных долях видов экономической деятельности размещаться не будет — сторонние пользователи увидят только сами коды, — добавили в пресс-службе ведомства.

У юрлиц и индивидуальных предпринимателей будет возможность получить полные сведения с указанием процентных долей только в отношении собственного бизнеса.

Напомним, в 2025 году юридические лица и индивидуальные предприниматели в Татарстане получили кредитов на 2,4 трлн рублей. Объемы кредитования в минувшем году оказались на 30% больше уровня 2024-го, когда бизнесу было выдано 1,8 трлн рублей.

Галия Гарифуллина