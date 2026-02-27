С 1 марта гостиницы Татарстана обязаны перевести названия на кириллицу

Владельцы объектов должны будут провести ребрендинг

Фото: Мария Зверева

1 марта вступает в силу федеральный закон №168‑ФЗ. Согласно новым нормам, вся информация, предназначенная для ознакомления потребителей, в том числе вывески и наименования средств размещения, должна быть выполнена на русском языке. Об этом напомнили в Госкомитете по туризму.

Требования коснутся всех средств размещения на территории Татарстана, включая отели, гостиницы, хостелы и базы отдыха. Владельцы объектов должны будут провести ребрендинг, переведя наименования с латиницы на кириллицу.

Это касается не только вывесок, но и информации, размещаемой на сайтах агрегаторов услуг и сервисах размещения объявлений.



Рената Валеева