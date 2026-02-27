В Казани продлили ограничение движения по улице Авангардной до 25 апреля
Причина — продолжающиеся работы по перекладке водопровода
В Приволжском районе Казани продлили ограничение движения транспорта по улице Авангардной — оно будет действовать до 25 апреля. Причина — продолжающиеся работы по перекладке водопровода, сообщили в исполнительном комитете города.
Соответствующее решение закреплено в распоряжении замруководителя исполкома Казани.
Ограничение распространяется на следующие участки:
- улица Авангардная — в районе домов №143, 145, 149, 151, 155, 157, 161, 163, 165, 167, 167а;
- улица Владимира Кулагина — в районе дома №2.
Напомним, в Казани на год частично ограничат движение транспорта по ул. Ю. Фучика. Причина — строительство первого участка второй линии метро от станции «Фучика» до «Ак. Сахарова».
