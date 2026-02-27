Бывшего главреда Readovka Костылева подозревают в хищении 1 млрд рублей у Минобороны

Издание было создано Костылевым в 2014 году как региональный медиапроект, освещавший события в Смоленской области

Фото: Динар Фатыхов

Бывшего главреда издания Readovka Алексея Костылева подозревают в хищении 1 млрд рублей у Минобороны. Об этом стало известно из материалов следствия, оглашенных в суде.

Костылев обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.



В воскресенье, 25 февраля, Костылев был задержан, а 27 февраля следствие ходатайствовало перед судом об аресте Костылева на два месяца.



Readovka было создано Костылевым в 2014 году как региональный медиапроект, освещавший события в Смоленской области. Со временем издание расширило географию и тематику публикаций, превратившись в федеральный медиахолдинг. Важным этапом в развитии Readovka стал 2018 год, когда был запущен одноименный телеграм‑канал. В 2020 году редакция передислоцировалась в Москву.

Еще в августе 2025 года редакция Readovka официально объявила о выходе Костылева из числа учредителей и собственников издания. На момент объявления он уже не занимал руководящих должностей в проекте, сосредоточившись на других направлениях деятельности.

Рената Валеева