Срочное заседание Совбеза ООН пройдет 1 марта — его запрашивали Россия и Китай
Также о встрече просили Франция, Бахрейн и Колумбия
Срочное заседание Совета Безопасности ООН по Ирану состоится в полночь 1 марта по Москве. Его запрашивали Россия и Китай. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при организации.
— В связи с неспровоцированным актом вооруженной агрессии со стороны США и Израиля против Исламской Республики Иран Российская Федерация и Китай запросили срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН, — говорится в телеграм-канале постпредства.
Уточняется, что экстренное заседание созывают также Франция, Бахрейн и Колумбия.
— Безрассудные действия Вашингтона и Иерусалима против суверенного государства-члена ООН представляют собой прямое нарушение основополагающих принципов и норм международного права. <...>В ходе заседания СБ будем требовать от США и Израиля немедленно прекратить противоправные и эскалационные действия и встать на путь политико-дипломатического урегулирования, — добавили в постпредстве.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин обсудил обстановку в Иране на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны.
Москва требует вернуть ситуацию вокруг Ирана в русло политико-дипломатического урегулирования, заявили в МИДе. «Вашингтон и Тель-Авив в очередной раз затеяли опасную авантюру, которая стремительно приближает регион к гуманитарной, экономической и, не исключено, радиологической катастрофе. Намерения агрессоров понятны и декларируются ими вполне открыто — разрушить конституционный строй и уничтожить руководство неугодного им государства, которое отказалось подчиняться силовому диктату и гегемонизму», — заявили в ведомстве.
