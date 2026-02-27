Тонна долларов и «дизайнерские» наркотики — как работает экспертно-криминалистический центр МВД по РТ

В 2025 году стали актуальны расследования мошенничеств в сфере строительства, а республика готовится открыть новое направление экспертизы для борьбы с «дорожными» ворами

Фото: Реальное время

2025 год в экспертно-криминалистическом центре МВД по Татарстану завершился большими итоговыми цифрами количества экспертиз, вместе с тем свидетельствующими о большой нагрузке на специалистов. Особое внимание было уделено случаям строительного мошенничества — эксперты работали как с недостроенными объектами, так и с некачественными постройками. При этом за два месяца специалисты выполнили объем экспертиз, который планировалось сделать за год. «На многие экспертные подразделения падает очень большое количество задач», — поделился на пресс-конференции глава центра Анас Мухаметзянов. Подробнее о том, как справляются с нехваткой кадров, какие странные объекты бывают на экспертизах и какое новое направление экспертиз может появиться в Татарстане для борьбы за республиканский бюджет, — в материале «Реального времени».

Добровольная сдача ДНК, годовые результаты за два месяца и актуальность строительных экспертиз

По данным начальника экспертно-криминалистического центра МВД по РТ полковника полиции Анаса Мухаметзянова, за год было исследовано более 11 тысяч мест происшествий, начиная от мелкого хулиганства, заканчивая убийствами, террористическими актами и различными взрывами, а по материалам уголовных дел было выполнено более 16 тысяч экспертиз. С использованием экспертно-криминалистических учетов установили совпадения по 2 617 фактам.

За прошедший год особенно актуальными стали расследования случаев мошенничества в строительстве, когда граждане теряли деньги, вложив их в проблемные объекты. По словам главы центра, эксперты работали как с недостроенными домами, где были заложены только фундаменты, так и с некачественными постройками.

— Нам удалось сделать порядка 48 экспертиз в течение двух месяцев, а это [пришлось] на шесть экспертов. [На такое количество] у нас вообще положены [работы] в течение года, то есть это огромное количество экспертиз, — отметил Анас Мухаметзянов, акцентируя внимание на нехватке кадров.

Кроме того, с 2025 года в Татарстане стартовала программа добровольной геномной регистрации, которой уже воспользовались 555 жителей региона. Эти данные ДНК не будут участвовать ни в розыске преступников, ни в других делах. «Они могут участвовать, только если люди пропали или надо установить родственные связи. По большей части этот закон был принят с оглядкой на призываемых, то есть отправляемых на службу на СВО граждан», — рассказал полковник. Отметим, что с 26 февраля 2026 года геномная процедура для военных стала обязательной — на случай возможной необходимости в установлении личности.



Реальное время / realnoevremya.ru

«У нас служба такая, что любого на работу взять нельзя»

Примечательно, что, рассказывая почти обо всех направлениях работы центра, Мухаметзянов обращал внимание на высокие нагрузки на сотрудников:

— Если посчитать, в республике более 400 экспертов, нагрузка колоссальная. Опять-таки, учитывая большой недокомплект, в том числе у нас, на многие экспертные подразделения падает очень большое количество задач.

На сегодняшний день в Татарстане действительно наблюдается острая потребность в квалифицированных экспертах-криминалистах — республиканскому центру не хватает около 60 сотрудников. Особенно востребованы биологи для расширения ДНК-лаборатории, химики, специалисты по компьютерным и автотехническим исследованиям, а также эксперты в области строительных объектов и дорог, рассказал Анас Мухаметзянов.

Напомним, что в настоящее время недокомплект за год в структурах МВД достиг 28,1%, а в отдельных районах Татарстана — и 40—50%. За последние годы штат экспертно-криминалистического центра МВД расширился на 25 экспертных должностей.

— Мы понимаем, что на обучение специалистов тратится огромное количество средств — это государственные деньги. Но они понимают, зачем пришли в экспертную службу, они понимают, чем занимаются, они понимают, за что работают. То есть у нас призвание такое, что мы хотим работать на этой службе, — заявил Мухаметзянов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Глава центра отметил, что сама республика не готовит специалистов экспертно-криминалистической направленности, однако тесно сотрудничает с местными университетами по смежным профессиям и с другими регионами. Например, с Волгоградом, откуда в Татарстан прибывает один-два специалиста ежегодно, или Иркутском, где готовятся пожаротехнические эксперты. Кроме того, пожарных экспертов может готовить институт МЧС, самый ближайший к нам находится в Екатеринбурге. По компьютерным экспертизам специалисты готовятся в Воронеже.

— Немного таких учреждений, которые готовят экспертно направленно, хотя конкурс в эти высшие учебные заведения очень большой. Они, конечно, не справляются с этим конкурсом, и мы понимаем, что поток сменяемости специалистов тоже большой, поэтому мы берем из гражданских вузов. По ДНК-лаборатории у нас все выпускники университета — это кафедра молекулярной генетики. По компьютерным экспертам — мы постоянные гости авиационного института. Поэтому мало-помалу, но собираются, — рассказал Мухаметзянов.

Чтобы понять степень нехватки кадров: специалисты по компьютерной экспертизе загружены работой на три-четыре месяца вперед, ежедневно получая новые задания: анализ зашифрованных данных, восстановление удаленной информации и т. д.

При этом руководство подразделения МВД понимает проблему, связанную с зарплатами, находит поддержку отдельных направлений у правительства республики.

— Да, мы понимаем, что эксперты МВД по РТ востребованы везде, нас переманивают в другие, гражданские организации. Понимаем, в этих организациях зарплаты в 3—5 раз больше, чем здесь. Еще раз — я благодарен ребятам, девчонкам, которые работают у нас, невзирая на такие вот предложения, — заявил Мухаметзянов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Тем не менее к потенциальным экспертам-криминалистам предъявляются высокие требования: как рассказали в ведомстве, помимо профессиональной квалификации, необходим соответствующий интеллект и безупречная репутация. «Мы же не можем брать наркомана или желающего потребить наркотики, потому что соблазн этот большой. Когда человек остается один на один с несколькими килограммами наркотиков на ночь, что может произойти?» — прокомментировал Мухаметзянов.

Несмотря на нагрузки, в Татарстане может появиться новый вид экспертизы

Сейчас экспертно-криминалистический центр МВД Татарстана готовится к получению нового допуска на проведение комплексных экспертиз автомобильных и железных дорог, включая прилегающие территории и мосты. Это направление станет первым в республике и расширит возможности центра, который в настоящее время проводит 46 из 52 существующих видов экспертиз.

Необходимость создания нового направления обусловлена активным строительством и ремонтом дорог в регионе. Мухаметзянов отметил, что при возведении дорожных объектов существует множество технических нюансов — от ширины дорожного полотна до количества слоев асфальта. Уже сейчас на проведение таких экспертиз сформировалась очередь, несмотря на то, что направление еще не запущено официально.

— Наверное, 1% только людей знают, какие они [нормативы дорожного строительства] должны быть. На строительстве дорог, на возведении дорог, на ремонте дорог можно заработать огромное количество денег. Вы знаете, сколько стоит одна машина асфальта? Несколько миллионов, и эти несколько миллионов можно разложить на один километр, можно на десять километров, а это надо считать.

Говоря об объектах, которые поступают на экспертизу, Мухаметзянов особенно выделил так называемые дизайнерские наркотики, которые могут продаваться под видом соли для ванной или подкормки цветов. Однако не всегда предметы могут иметь «преступный характер». Так, по словам Мухаметзянова, в центр в этом году поступила целая тонна новых долларов. Позднее выяснилось, что в них нет криминального «подтекста» — купюры перевозили официально, а на экспертизу их привезли ради перестраховки.

— Нам привезли почти тонну долларов в упаковке. Никто не понимал, что это может быть такое, а это была упаковка федерального казначейства Банка США, — рассказал Анас Мухаметзянов.