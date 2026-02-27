NASA планирует высадку астронавтов на Луну в 2028 году

Перед реализацией высадки NASA намерено провести еще один дополнительный полет к Луне для проверки технологий

Фото: Динар Фатыхов

Глава NASA Джаред Айзекман сообщил, что высадка астронавтов на поверхность Луны может состояться в начале или конце 2028 года. По его словам, окно возможностей для миссии Artemis III откроется к середине 2027 года, что позволит реализовать план по высадке через год с небольшим. Об этом пишет РИА «Новости».

В рамках подготовки к этой амбициозной цели уже в апреле планируется попытка запуска миссии Artemis II — первого пилотируемого приближения к Луне более чем за 50 лет.

Четыре астронавта за 10 дней облетят спутник и вернутся на Землю. Это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком со времен программы «Аполлон».

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Как уточнил Джаред Айзекман, перед реализацией высадки NASA намерено провести еще один дополнительный полет к Луне для проверки технологий и отработки процедур.

Программа Artemis призвана не только вернуть людей на Луну впервые с 1972 года, но и заложить основу для долговременного присутствия человечества на спутнике Земли, а также послужить трамплином для будущих миссий к Марсу.



Рената Валеева