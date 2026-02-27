NASA планирует высадку астронавтов на Луну в 2028 году
Перед реализацией высадки NASA намерено провести еще один дополнительный полет к Луне для проверки технологий
Глава NASA Джаред Айзекман сообщил, что высадка астронавтов на поверхность Луны может состояться в начале или конце 2028 года. По его словам, окно возможностей для миссии Artemis III откроется к середине 2027 года, что позволит реализовать план по высадке через год с небольшим. Об этом пишет РИА «Новости».
В рамках подготовки к этой амбициозной цели уже в апреле планируется попытка запуска миссии Artemis II — первого пилотируемого приближения к Луне более чем за 50 лет.
Четыре астронавта за 10 дней облетят спутник и вернутся на Землю. Это станет самым дальним космическим путешествием, совершенным человеком со времен программы «Аполлон».
Как уточнил Джаред Айзекман, перед реализацией высадки NASA намерено провести еще один дополнительный полет к Луне для проверки технологий и отработки процедур.
Программа Artemis призвана не только вернуть людей на Луну впервые с 1972 года, но и заложить основу для долговременного присутствия человечества на спутнике Земли, а также послужить трамплином для будущих миссий к Марсу.
