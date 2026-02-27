Централизованное теплоснабжение или блочно-модульные котельные: что выгоднее?

«Реальное время» обсудило вопрос с генеральным директором ТГК-16 Эдуардом Галеевым

Фото: Реальное время

Система теплоснабжения — одна из важнейших составляющих комфортной и безопасной жизни в современном мире. В Федеральном законе №190-ФЗ от 27.07.10 «О теплоснабжении» закреплен принцип организации отношений в сфере теплоснабжения: приоритет использования тепла от источников с когенерационной выработкой (одновременной генерацией электроэнергии и тепла) отдается именно централизованным тепловым электростанциям. Несмотря на это, на практике все чаще сталкиваемся с тем, что для ускорения процесса подключения новые потребители делают выбор в пользу блочно-модульных котельных. Вместе с экспертом — генеральным директором АО «ТГК-16» Эдуардом Галеевым — рассмотрим, почему так происходит и какие последствия бывают у такого решения.

Модульные котельные — быстрый старт с долгосрочными проблемами

Закон четко указывает, что при наличии возможности получать тепло от когенерационных источников — тепловых электростанций — именно эти источники должны использоваться для обеспечения наиболее экономичного и надежного теплоснабжения. Когенерация позволяет одновременно производить электрическую и тепловую энергию, что значительно повышает эффективность использования топлива.

Однако на практике закон выполняется не во всех случаях. Основная причина — экономические и организационные особенности на начальном этапе строительства жилья.

Почему застройщики предпочитают блочно-модульные котельные?

Для застройщика момент ввода дома в эксплуатацию — ключевой с точки зрения затрат и сроков. Модульная котельная — быстрое и дешевое решение.

— Если теплосеть проходит рядом со строящимся жильем, то подключение к тепловоду достаточно дешевое и быстрое. Если тепловые сети нужно прокладывать издалека, как в случае, когда строятся большие новые микрорайоны, то появляется вопрос эффективности на текущий момент. Мы понимаем, что сразу большой микрорайон построить невозможно. Строится один дом, второй, третий, четвертый. А если ты тянешь большую магистральную трубу, то затраты на нее являются достаточно большими. В моменте получается, что построить модульную котельную дешевле и эффективнее, — объясняет Эдуард Галеев.

Таким образом, с точки зрения краткосрочных инвестиций и логистики застройщик получает максимальный эффект быстро и с минимальными вложениями, не задумываясь о долгосрочной перспективе. Однако строительство жилья не подразумевает его эксплуатацию в краткосрочный период, а районы застройки все продолжают расти, расширяя административные границы муниципальных образований и увеличивая при этом потребность в тепловой энергии новых объектов. При этом подключение их к централизованной системе теплоснабжения от теплоэлектростанций позволит достигнуть наиболее эффективного и надежного теплоснабжения.

— Любая модульная котельная имеет ограниченный срок службы. Ее нужно обслуживать, она встанет на баланс управляющей компании и, по сути дела, жилого фонда, который она обслуживает. Чаще всего квалификация персонала управляющей компании, которая должна обслуживать эти модульные котельные, не соответствует требованиям, предъявляемым к современному оборудованию. Таким образом, без соответствующей технической поддержки и профессионального обслуживания срок эффективной работы модульных котельных значительно сокращается. Поэтому через 3—5 лет начинаются дефекты, и эти модульные котельные начинают выходить из строя и требуют ремонта, — говорит собеседник.

В случае же централизованного типа снабжения — это большая магистральная труба, в которой гарантированно всегда будет тепловая энергия. Труба стоит на обслуживании, она контролируется Ростехнадзором, а модульные котельные, которые работают на маленьких объемах тепла, не являются подконтрольными надзорным органам. Поэтому, по словам Эдуарда Галеева, они обслуживаются примерно так же, как домашние котлы.

— Да, на сроке 1—3 года это (модульные котельные, — прим. ред.) экономически выгодно. Это очень выгодно для застройщика, потому что он продал квартиру, и дальше это уже не его проблема, — отмечает он.

Эдуард Галеев: «Модульные котельные очень выгодны для застройщика, потому что он продал квартиру, и дальше это уже не его проблема». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

А что же потребитель?

— Для потребителя при покупке большой разницы нет, потому что стоимость квадратного метра зависит от рыночных условий. Заметит потребитель минусы через 3—5 лет. Централизованное теплоснабжение гарантирует стандартный отпуск тепла по стандартному тарифу, который действует на весь большой район, и стоимость всегда за счет объема, за счет количества будет ниже, чем в случае индивидуальной котельной, — уточняет собеседник.

Для сравнения: тариф на тепловую энергию в Бугульме (город питается от котельных) для населения установлен в 3315,58 руб./Гкал, а в жилом комплексе «Салават Купере», который получает тепло от Казанской ТЭЦ-3, тариф составляет 2995,62 руб./Гкал.

У центрального теплоснабжения есть бонус: цена уменьшается по мере увеличения количества потребителей. У котельных такого нет, так как они небольшие, при расширении жилого квартала нужно ставить новую котельную.

Самое главное даже не это, ведь когда на улице -30°C, не так важно, сколько стоит одна гигакалория тепла, важно, чтобы оно было и дом не замерз. Опыт показывает — города, в которых теплоснабжение идет от малых котельных, такие как Чистополь, Бугульма, наиболее аварийные по теплоснабжению.

— Аварийность высокая там, где модульные котельные не связаны и не резервируемые друг другом, — уточняет эксперт.

Централизованное отопление обеспечивает комфорт в экстремальные холода благодаря гарантированной подаче тепла, что крайне важно для потребителей.

Вред не только для кошелька, но и для здоровья

Современные ТЭЦ оборудованы передовыми системами очистки выбросов, что существенно снижает негативное влияние на окружающую среду. Использование когенерации позволяет минимизировать энергетические потери и уменьшить объемы выбросов загрязняющих веществ.

Централизованная генерация облегчает внедрение инновационных технологий по сокращению выбросов СО, оксидов азота и других вредных компонентов, что способствует соблюдению как национальных, так и международных экологических требований.

В отличие от этого, блочно-модульные котельные предоставляют локальные решения, которые зачастую не имеют столь развитых систем экологической защиты и не подлежат строгому контролю выбросов.

— С экологической точки зрения централизованное теплоснабжение, безусловно, выигрывает. Это легко заметить, если обратить внимание на зимний город в морозные дни: повсюду поднимаются столбы дыма. В спальных районах стоят котельные, которые, хотя и работают на природном газе, все же оказывают негативное воздействие из-за низкой высоты труб. Например, если котельная расположена среди многоэтажных домов, а ее трубы не поднимаются выше крыш, вредные вещества попадают прямо в жилые помещения. Яркий пример — Деревня Универсиады в Казани, где модульная котельная с трубами, находящимися примерно на уровне 4—5-х этажей, ниже жилых домов. При любом ветре дым идет прямо в квартиры, что создает значительную экологическую и санитарную проблему. В свою очередь, трубы ТЭЦ поднимаются на 200—250 метров. Такая высота обеспечивает значительно лучший разнос и рассеивание выбросов, снижая концентрацию загрязнителей в жилых районах и минимизируя влияние на здоровье горожан, — рассказал Эдуард Галеев.

Централизованное отопление от тепловых электростанций с когенерационной выработкой — это системное, надежное и экономически оправданное решение, которое обеспечивает долгосрочную устойчивость теплоснабжения в жилых районах. Такие преимущества, как энергосбережение, надежность и контролируемое качество, делают его предпочтительным вариантом, несмотря на то, что на этапе строительства временно могут использоваться блочно-модульные котельные. Для потребителей ключевой критерий — стабильность и доступность тепла в течение многих лет по оптимальной цене, что гарантирует именно централизованная система.

Применение Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» на практике позволит повысить эффективность теплоснабжения, снизить аварийность и улучшить качество жизни в новых и существующих жилых районах.