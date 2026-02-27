Зеленский поддержал возможную военную операцию Трампа против режима в Иране

По его мнению, иранское общество нуждается в помощи для смены текущей власти

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку потенциальной военной операции США против Ирана, отметив, что целью такого вмешательства должен стать действующий политический режим в Тегеране. Об этом он заявил британскому Sky News.



Зеленский подчеркнул, что, по его мнению, иранское общество нуждается в помощи для смены текущей власти. При этом он провел четкую границу между атаками на государственные структуры и на мирное население.

— Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы сменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Я бы поддержал операцию, направленную против режима, а не против людей. Это большая разница, — заявил президент Украины. Несмотря на это, он добавил, что мирные переговоры остаются «лучшим решением», хотя допустил, что руководство Украины может иметь разные взгляды на этот счет.

Заявление прозвучало на фоне беспрецедентной концентрации сил ВМС США вблизи иранских границ, наблюдающейся последний месяц. Основным требованием администрации Дональда Трампа остается полный отказ Тегерана от ядерной программы.

Параллельно с военным давлением стороны продолжают дипломатический процесс, начатый в феврале. Накануне министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил о «хорошем прогрессе» на переговорах в Женеве. Тем не менее эксперты отмечают сохраняющуюся неопределенность.



Несмотря на дипломатические сигналы, ситуация остается крайне напряженной. Согласно недавней публикации The New York Times, власти Ирана исходят из сценария, при котором военный удар США неизбежен. По данным источников издания, верховный лидер Ирана Али Хаменеи уже распорядился подготовить план действий на случай своего физического устранения.

