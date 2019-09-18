Глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост

Глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост. Об этом стало известно на внеочередном заседании Совета района с участием премьер-министра РТ Алексея Песошина.

Афанасьев возглавил Лаишевский район в октябре 2010 года, пишет «Татар-информ».

Также пост покинул руководитель исполкома Лаишевского района Михаил Фадеев в связи с выходом на пенсию.

Ранее глава Тюлячинского района Ильдус Зарипов покинул свой пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Его кандидатуру предложили на пост главы Лаишевского района РТ. Тюлячинский район возглавил замминистра сельского хозяйства республики Назип Хазипов.