Глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост
Глава Лаишевского района Татарстана Михаил Афанасьев покинул свой пост. Об этом стало известно на внеочередном заседании Совета района с участием премьер-министра РТ Алексея Песошина.
Афанасьев возглавил Лаишевский район в октябре 2010 года, пишет «Татар-информ».
Также пост покинул руководитель исполкома Лаишевского района Михаил Фадеев в связи с выходом на пенсию.
Ранее глава Тюлячинского района Ильдус Зарипов покинул свой пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Его кандидатуру предложили на пост главы Лаишевского района РТ. Тюлячинский район возглавил замминистра сельского хозяйства республики Назип Хазипов.ОбществоВласть Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым